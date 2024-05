Discothek Proton in Stuttgart

7 Die Macher im Proton: Lars Kanzian, Jeff Pelkmann und Benny Reichert (von links). Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Es ist eine Ewigkeit in diesem so schnelllebigen Geschäft. Die Discothek Proton gibt es seit 25 Jahren. Und seit 25 Jahren ist Lars Kanzian der Chef.











Rein oder raus? Lehre oder Kneipe? Lars Kanzian ging raus, schmiss die Ausbildung zum Industriemechaniker und erzürnte damit den Vater so, dass er ihn aus der Wohnung warf. „Er hat gesagt, wenn ich jetzt gehe, brauche ich nicht mehr wiederkommen“, erinnert sich der 1973 geborene Lars Kanzian. Knapp 30 Jahre ist das jetzt her, die Wunden sind verheilt, Kanzian hat seinen Frieden mit der Vergangenheit und seinem Vater gemacht. Auch weil er immer wusste, was er wollte; er seinen Weg gegangen ist, nicht den, den der Vater für ihn ausgesucht hatte: Schaffe schaffe Häusle baue.