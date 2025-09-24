Secondhand-Dirndl für elf Euro – wo gibt es Schnäppchen für Wasen und Wiesn?

Dirndl und Lederhose kommen in Stuttgart nur zweimal im Jahr zum Einsatz. Viele haben deshalb keine Lust, sie teuer zu kaufen. Da kommt Secondhand ins Spiel. Worauf man achten sollte.
Elf Euro. Mehr hat Anne ihr Dirndl nicht gekostet. Die Stuttgarterin hat es im Internet gefunden. Aber nicht neu, sondern gebraucht. Auf der Secondhand-Plattform Vinted. „Ich hatte im Mai einen Betriebsausflug aufs Frühlingsfest. Womit ich mich schwer getan hätte: Für einen einzigen Anlass ein neues Dirndl zu kaufen, das ja schnell mal 500 Euro kostet“, erzählt sie. Also durchforstete Anne die Secondhand-Plattformen im Netz und stieß auf ein Trachtenkleid, das ihr gefiel und passte und für das sie kein Vermögen ausgeben musste.