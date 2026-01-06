Direkt nach ihrer Scheidung: Im Frühling? Hochzeitsgerüchte um Hugh Jackman und Sutton Foster

Nach seiner Scheidung von Deborra-Lee Furness schwebt Hugh Jackman wieder auf Wolke sieben. Mit seiner neuen Partnerin Sutton Foster soll der Schauspieler bereits seine nächste Hochzeit planen.

Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) könnten schon bald den nächsten großen Schritt wagen. Wie das australische Magazin "New Idea" berichtet, plant das Schauspieler-Paar offenbar eine Hochzeit noch in diesem Jahr. Ein Insider verriet dem Blatt, dass Jackman sein Team angewiesen habe, in seinem Terminkalender "ein großes Zeitfenster freizuhalten", damit er und Foster den Bund der Ehe schließen können.

Die Zeremonie soll demnach klein und intim ausfallen. Geplant sei eine Feier im späten Frühling oder Frühsommer in New York gemeinsam mit ihren Freunden aus der Theaterszene. Voraussetzung ist allerdings, dass Fosters Scheidung von ihrem Ex-Mann Ted Griffin (55) bis dahin rechtskräftig ist.

Flitterwochen-Tour durch Europa geplant

Doch nicht nur die Hochzeit selbst scheint bereits in Planung zu sein. Der Quelle zufolge schwebt dem Paar auch eine ausgedehnte Hochzeitsreise durch Europa vor. Dort wolle Jackman seiner neuen Partnerin unter anderem seine Mutter vorstellen, die in England lebt. Der "Wolverine"-Darsteller sei "völlig aus dem Häuschen", heißt es weiter.

Parallel zur Hochzeitsplanung soll das Paar auch auf Haussuche sein. Im noblen Bedford, einem Vorort rund 70 Kilometer außerhalb von Manhattan, schauen sich die beiden angeblich nach einem gemeinsamen Familienheim um.

Für Hugh Jackman wäre es die zweite Ehe: Nach 27 Jahren Ehe wurde im vergangenen Sommer seine Scheidung von Deborra-Lee Furness (69) finalisiert, mit der er zwei Kinder (25 und 20) adoptiert hat. Bereits im Januar 2025 war die neue Beziehung des Marvel-Stars publik geworden, im Herbst feierte er dann sein Pärchen-Debüt mit Sutton Foster: Bei der Premiere seines Films "Song of the Sun" beim AFI Fest in Hollywood im Oktober zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.

Seitdem haben sich die beiden Hollywoodstars, die sich bereits 2002 kennengelernt hatten und von 2021 bis 2023 auch gemeinsam am Broadway spielten, immer wieder turtelnd präsentiert. Foster reichte 2024 nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von Drehbuchautor Ted Griffin ein, mit dem sie eine adoptierte Tochter hat. Zuvor war sie von 2006 bis 2009 mit dem Schauspieler Christian Borle (52) verheiratet.