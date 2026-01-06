Direkt nach ihrer Scheidung: Im Frühling? Hochzeitsgerüchte um Hugh Jackman und Sutton Foster

Nach seiner Scheidung von Deborra-Lee Furness schwebt Hugh Jackman wieder auf Wolke sieben. Mit seiner neuen Partnerin Sutton Foster soll der Schauspieler bereits seine nächste Hochzeit planen.
Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (50) könnten schon bald den nächsten großen Schritt wagen. Wie das australische Magazin "New Idea" berichtet, plant das Schauspieler-Paar offenbar eine Hochzeit noch in diesem Jahr. Ein Insider verriet dem Blatt, dass Jackman sein Team angewiesen habe, in seinem Terminkalender "ein großes Zeitfenster freizuhalten", damit er und Foster den Bund der Ehe schließen können.