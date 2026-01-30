Erobert die Stehkultur Stuttgart wie in München? Dinkelacker eröffnet einen Stehausschank an der Calwer Straße – retro-hip, mit 0,2-Liter-Gläsern. Zum Start ist es proppenvoll.
Steht auf, wenn ihr Schwaben seid! Was bei VfB-Spielen in der MHP-Arena lautstark angestimmt wird, gilt nun offenbar auch für die Innenstadt. Mit der Eröffnung des neuen Stehausschanks von Dinkelacker an der Calwer Straße zieht ein Konzept ein, das in München längst zum Stadtbild gehört: lockeres Beisammensein von Menschen, egal aus welchen gesellschaftlichen Schichten, offene Gespräche, kein Dresscode – dafür ein frisch gezapftes Bier im kleinen 0,2-Glas in der Hand.