Digitaler Wandel: Worte mit Gewicht: Warum Google vom Ende des freien Internets spricht

Die Revolution der KI-Suche, die Macht der großen Plattformen und neue Regeln von Staaten: Warum das freie Internet in Gefahr ist und weshalb Google das auch so sieht.
Seit fast 30 Jahren gilt das offene Internet als Selbstverständlichkeit: Jeder kann Inhalte veröffentlichen, jeder kann sie finden. Und ausgerechnet Google, der Konzern, der groß geworden ist, indem er dieses offene Netz durchsuchbar machte, spricht nun von seinem Niedergang. In einer Gerichtsakte heißt es: "Das offene Web ist bereits in schnellem Rückgang." Was es mit dieser Aussage auf sich hat.