Diffamierung durch Gäste in Stuttgart? Hier verschwinden die meisten Google-Bewertungen

Kritik oder Diffamierung? Nutzerbewertungen auf Google Maps lassen sich leicht löschen. Nun zeigt Google das Ausmaß selbst an. Wir haben über 2200 Betriebe in Stuttgart analysiert.

Der Kartendienst Google Maps zeigt seit Ende April einen Hinweis an, wenn bei einem Restaurant oder anderen Betrieb Nutzerbewertungen wegen „Diffamierung“ entfernt worden sind. Seitdem kursieren verschiedene Zahlen und Listen zum Ausmaß des Problems. Unsere Redaktion hat mehr als 2200 Restaurants, Bars und andere Gastro-Betriebe in Stuttgart ausgewertet - und legt nun mit der bislang breitesten Analyse offen, wie üblich verschwundene Rezensionen in der Landeshauptstadt sind. Zwölf Betriebe sind besonders auffällig.

Unsere Redaktion hat seit 2025 bereits über Dutzende Fälle und Tausende verschwundene Bewertungen berichtet - von Restaurants und Wasenzelten bis hin zu Arztpraxen. Während unsere Recherchen sich auf Stichproben und kürzere Zeiträume bezogen, zeigt Google selbst erstmals, wo in den letzten 365 Tagen Bewertungen verschwunden sind.

Löschen wegen „Diffamierung“ klingt technisch, doch letztlich geht es um die Frage, wie vertrauenswürdig Bewertungen auf Google Maps sind. In Deutschland ist es vergleichsweise einfach, Nutzerbewertungen entfernen zu lassen. Das soll Hetze eindämmen und Rufschädigung vermeiden, bietet aber auch Raum für Missbrauch. Wer möchte, kann so auch Kritik und schlechte Rezensionen verschwinden lassen – und die eigene Durchschnittsbewertung verbessern.

Lösch-Warnung bei jedem zehnten Restaurant

Wer die Rezensionen eines Restaurants oder einer Firma auf Google Maps genauer anschaut, sieht nun in Stuttgart bei rund jedem zehnten Gastro-Betrieb einen Hinweis auf entfernte Bewertungen. 244 von 2231 untersuchten Betrieben haben einen Hinweis nach dem Muster „51 bis 100 Bewertungen aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung entfernt“. Google gibt nur eine grobe Spannweite an, wie viele Bewertungen im vergangenen Jahr verschwunden sind. Über 100 verschwundene Bewertungen verzeichnet Google nur bei einem Dutzend Cafés, Bars und Restaurants.

Ob das Unternehmen selbst die Bewertungen gemeldet hat, verrät Google ebenso wenig wie deren Inhalt. Darunter kann also durchaus auch üble Nachrede und Hetze gewesen sein - dass Bewertungen verschwunden sind, sagt noch nichts über die genauen Beweggründe aus.

Auf Nachfrage betont man beim Café Zimt & Zucker im Heusteigviertel, dass man regelmäßig mit Rezensionen zu tun habe, die beleidigend oder rufschädigend seien, falsche Sachen behaupteten oder auf keinem tatsächlichen Gästekontakt beruhten. Manche lasse man prüfen und entfernen. Doch: „Eine gezielte Entfernung berechtigter Kritik erfolgt nicht.“ Konstruktives Feedback nehme man dagegen „sehr ernst.“

„’Der Döner schmeckt scheiße’ – das ist keine konstruktive Kritik“

Auch Ützel-Brützel, einer der bekanntesten Dönerläden in Stuttgart, hat einen Löschhinweis. Inhaberin Filiz Recber bestätigt, dass sie Bewertungen, die in ihren Augen nicht konstruktiv sind, bei Google meldet und löschen lässt. „Wenn jemand schreibt, ‚Der Döner schmeckt scheiße’, ist das inhaltslose Kritik, die Auswirkungen auf mein Geschäft hat“, so die Gastronomin. Sie berichtet auch von Wellen an schlechten Bewertungen, auf die dann ein Anruf eines Unternehmens folge, das ihr die Entfernung der Bewertungen anbiete. „Das kostet dann zwischen 5 und 50 Euro, aber das habe ich noch nie in Anspruch genommen“, so Recber.

Osman Madan, Geschäftsführer von Carls Brauhaus am Schlossplatz, gibt zu, über den Hinweis auf Google „nicht begeistert“ zu sein. Bis 2025 habe man keine Bewertungen gemeldet, doch dann sei man „im Gesamtranking immer weiter gefallen, weil Mitbewerber schon länger löschen lassen.“ Man kämpfe um jeden Gast – der Wirt sieht sich mit weniger Sternen auf Google im Nachteil. Nutzer, die ihn „hart angehen“ oder deren Kritik er für überzogen hält, kontaktiere er erst per Mail. Gemeldet werde erst, wenn darauf kein Feedback komme. Das Bewertungssystem hält er für mangelhaft, auch als Unternehmen habe man „keine Möglichkeit, einen Dialog mit Google zu führen“.

Wir sind im Gesamtranking immer weiter gefallen, weil Mitbewerber schon länger löschen lassen. Osman MadanGeschäftsführer Carls Brauhaus

Wir haben auch alle anderen Gastro-Betriebe mit mehr als 100 gelöschten Rezensionen, die in der Tabelle aufgeführt sind, kontaktiert. Bis zur Veröffentlichung dieses Beitrags haben sie unsere Fragen nicht beantwortet.

So viele Bewertungen werden insgesamt gelöscht

Osman Madan weist darauf hin, dass sich die über 250 gelöschten Rezensionen bei Carls Brauhaus aus mehr als 10.000 Rezensionen insgesamt speisen. Wenig überraschend haben Betriebe, bei denen mehr gelöscht wurde, auch deutlich mehr Bewertungen. Über alle Betriebe hinweg haben jene mit gelöschten Bewertungen im Schnitt etwa 700 Rezensionen, alle anderen im Schnitt nur etwa 400, darunter aber auch manche mit nur einer Handvoll Bewertungen.

Die Grafik zeigt, wie oft die Löschhinweise unter den untersuchten Gastros jeweils auftauchen:

Die Recherchen unserer Redaktion haben immer wieder gezeigt, dass gerade negative Bewertungen (ein bis drei von fünf Sternen) teils im großen Stil verschwinden - und dass nicht alle im Tonfall inakzeptabel sind, manche enthalten nicht einmal Text. Die Google-Angaben deuten in eine ähnliche Richtung: Gastros, bei denen Bewertungen entfernt wurden, haben im Schnitt eine leicht bessere Gesamtbewertung als die große Masse der Betriebe, bei denen kein Löschhinweis steht. Der Unterschied beträgt statistisch etwa 0,2 Sterne, die Schwankung ist aber groß. Insgesamt sind Google-Bewertungen extrem nach oben verzerrt: Die Hälfte aller untersuchten Betriebe hat 4,5 oder mehr Sterne.

In der folgenden Grafik steht jeder Punkt für ein untersuchtes Unternehmen - je weiter rechts, desto mehr Sterne, je weiter oben, desto mehr Nutzerbewertungen. Rot markiert sind jene, bei denen Google einen Löschhinweis anzeigt.

Dass in Deutschland millionenfach gelöscht wird, ermöglicht eine ganze Industrie von spezialisierten Agenturen und Anwälten, die kaum verhohlen damit werben, missliebige Bewertungen gegen Geld zu entfernen. Dass die meisten Löschanfragen bei Google erfolgreich sind, liegt an der Rechtslage, die auch Google selbst auf seinen Hilfeseiten erklärt: Wer nicht mit Fotos oder Belegen nachweisen kann, dass er oder sie tatsächlich Kunde war, hat kaum eine Chance darauf, eine einmal gelöschte Bewertung wiederherstellen zu lassen – egal, was darin stand.

Mehr zur Rechtslage und wie ein Nutzer gegen Google vorgegangen ist, lesen Sie in diesem Artikel. Einen Einblick in die Funktionsweise der Löschindustrie lesen Sie hier.

Daten und Methodik

Datenbasis

Die gezeigten Daten basieren auf rund 2200 Betrieben in Stuttgart, die auf Google Maps unter „Restaurant“, „Bar“ und verwandten Kategorien gelistet sind. Wir haben für alle Betriebe automatisiert ausgelesen, wie viele Sterne und Bewertungen sie Ende April hatten und - falls vorhanden - den von Google angezeigten Löschhinweis dokumentiert.

Google-Angabe

Google gibt nur an wie viele Bewertungen in den letzten 365 Tagen mit der rechtlichen Begründung „Diffamierung“ bzw. „Verleumdung“ entfernt und nicht erfolgreich angefochten wurden. Bewertungen, die aus einem anderen Grund (oder zum Beispiel durch Google selbst wegen Spam o.ä.) entfernt wurden, zählen nicht dazu.