Dietmar Allgaier und Rainer Lorz: Präsidenten von VfB und Kickers planen Tag des Stuttgarter Fußballs

Am Samstag stehen VfB und Kickers jeweils in einem Finale. Die Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz sprachen im Interview auch über ein mögliches gemeinsames Familienfest.
Es ist eine Premiere: Erstmals stehen die beiden Stuttgarter Profifußballclubs an einem Tag jeweils in einem Endspiel: An diesem Samstag (15.30 Uhr/Gazi-Stadion) spielen zunächst die Kickers im WFV-Pokal-Finale gegen Regionalliga-Meister SG Sonnenhof Großaspach, um 20 Uhr kämpft der VfB in Berlin gegen den deutschen Meister FC Bayern München um den DFB-Pokal. Dies nahmen wir zum Anlass, die beiden Präsidenten an einen Tisch zu bringen.