Dietmar Allgaier und Rainer Lorz: Präsidenten von VfB und Kickers planen Tag des Stuttgarter Fußballs

Am Samstag stehen VfB und Kickers jeweils in einem Finale. Die Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz sprachen im Interview auch über ein mögliches gemeinsames Familienfest.

Es ist eine Premiere: Erstmals stehen die beiden Stuttgarter Profifußballclubs an einem Tag jeweils in einem Endspiel: An diesem Samstag (15.30 Uhr/Gazi-Stadion) spielen zunächst die Kickers im WFV-Pokal-Finale gegen Regionalliga-Meister SG Sonnenhof Großaspach, um 20 Uhr kämpft der VfB in Berlin gegen den deutschen Meister FC Bayern München um den DFB-Pokal. Dies nahmen wir zum Anlass, die beiden Präsidenten an einen Tisch zu bringen.

Letztes Derby 2017 Dietmar Allgaier und Rainer Lorz sprachen dabei über die Bedeutung eines Pokalsiegs ihres Clubs, Frauen-Bundesligaspiele im Gazi-Stadion, die Wichtigkeit von Trainern, die innerstädtische Rivalität, aber auch über eine mögliche Zusammenarbeit von Rot und Blau. Dabei kam der Vorschlag auf: Warum nicht mal wieder ein Testspiel der beiden ersten Mannschaften vor Saisonbeginn veranstalten?

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Das letzte gab es am 9. Juli 2017, damals endete die Partie vor 6100 Zuschauern auf der Waldau 1:1. Das Tor fürs Kickers-Team von Trainer Tomasz Kaczmarek erzielte Lucas Scepanik, für den von Hannes Wolf trainierten VfB traf Anastasios Donis. Kickers-Chef Rainer Lorz würde sich eine Neuauflage, möglichst schon im Sommer 2027, wünschen: „Das wäre schön. Ich könnte mir einen Tag des Stuttgarter Fußballs auf der Waldau sehr gut vorstellen. Da könnten wir vor den Profis zunächst etwa die Damen-Teams oder die Jugendmannschaften gegeneinander spielen lassen. Dann wäre mit Blick auf Sicherheitsbedenken alles auch in Sachen Rivalität etwas entspannter.“

Sein VfB-Kollege Dietmar Allgaier zeigte sich betont offen: „Das für die Zukunft einzuplanen, halte ich für eine gute Idee. Gemeinsam mit der Stadt könnten wir den Stuttgarter Fußball in einer Art Familienfest präsentieren. Vielleicht könnten wir einen karitativen Charakter mit reinnehmen.“

Zunächst aber hoffen beide Clubs, am kommenden Wochenende einen Pokalsieg feiern zu können.

Das komplette Interview der beiden Präsidenten folgt.