Dieses Wochenende in Kernen: Bei diesem Winter-Event kommen Wein- und Wanderfreunde auf ihre Kosten

Am letzten Januar-Wochenende laden die Weingüter und Gastronomen aus Kernen zum Stelldichein rund um die Yburg. Was wo auf dem Wein-Wanderweg geboten ist, lesen Sie hier.

Weinberge haben zu jeder Jahreszeit ein ganz besonderes Flair. Nicht nur in der warmen, sondern auch in der kalten Jahreszeit ist ihre erhabene, landschaftsprägende Reben-Architektur Anziehungspunkt für viele Spaziergänger. Das wissen die Weinmacher in Kernen (Rems-Murr-Kreis) und haben sich schon vor Jahren zusammengetan und den Kulinarischen Weinweg in den Weinbergen von Stetten, mit der Yburg als Mittelpunkt, ins Leben gerufen. Zunächst an Pfingsten und dann als Winteredition am letzten Januar-Wochenende ist er inzwischen Kult. An beiden Terminen tummeln und treffen sich alljährlich Tausende Natur- und Weinfreunde aus Nah und Fern und genießen neben Wein und gastronomischen Angeboten den grandiosen Weitblick ins Remstal.

Schon von weitem sind die weißen Zelte in den Weinbergen sichtbar. Sie markieren die sogenannten „Genuss-Sationen“. An diesen wird heuer am 24. und 25. Januar ausgeschenkt und verköstigt. „Alles bleibt eigentlich wie im Vorjahr“, sagt Marion Beurer vom gleichnamigen Weingut in Stetten und meint den Rundweg durch die Weinberge und die Stationen rund um die Yburg. Im Ausschank und auf der Speisekarte gibt es wie immer Klassiker und natürlich Neues. Beim Weingut Medinger gehört auch Glühwein dazu. Marion Beurer ist in die Organisation des Events eingebunden und verrät, dass an beiden Tagen Guggenmusiker für Geselligkeit sorgen. Abends verbreiten offene Feuer Stimmung. Sie wärmen, und leuchten bis ins Tal. Auch das gehört zur Tradition beim Winterweinweg. Für die Besucher des Festes gilt der aus vergangenen Jahren bewährte Rat – man sollte sich mit dem Wetter angepasster Kleidung und gutem Schuhwerk ausrüsten.

Die beleuchteten weißen Zelte sind weithin zu sehen. Foto: Gemeinde Kernen/Thomas Niedermüller

Für die Winzer und Gastronomen sind die zwei Weinweg-Tage wie ein Schaufenster, sie präsentieren ihre Produkte aus Keller und Küche. Man komme ins Gespräch, man könne erklären und beraten, freuen sie sich. Adrian Beurer, der Junior im Weingut, weiß um das besondere Naturerlebnis in den Weinbergen und die Landschaft in seiner Heimatgemeinde Stetten. Er schätzt es und erklärt warum: „Viele Weinberge in Stetten werden pestizidfrei bewirtschaftet, einige Weingüter sind Demeter- und Bio-zertifiziert. Diese Nachhaltigkeit macht den Aufenthalt in unseren Weinbergen zu etwas Wertvollem, Einzigartigem.“

„Ein Fest für die Sinne“: Genuss-Stationen am Winterweinweg

Der Winterweinweg in den Weinbergen von Stetten ist „Ein Fest für die Sinne“. So bewirbt ihn die mitveranstaltende Gemeinde Kernen. Er sei ein Muss für alle, die gerne edle Weine trinken, gut essen und dabei gesellig sein möchten. Der Bund der Selbständigen Kernen, auch bei der Organisation mit dabei, rät: „Vorbei kommen, regionale Weine und saisonales Essen verkosten und den besten Ausblick des Remstals in den stimmungsvoll beleuchteten Weinbergen genießen.“ Ja, wenn es dunkel wird, dann wird der Weinweg zu einem Farbspiel, offene Feuer markieren die vier Genuss-Stationen, die dieses Jahr von neun Winzern und vier Gastrobetrieben bespielt werden.

Sie kommen alle aus Stetten und Rommelshausen: An Station 1 – Am Sonnenberg – schenken die Weingüter Kern Weine und das Bioweingut Zimmer aus, das Team vom Gasthaus Ochsen bewirtet. An Station 2 – Am Wetterstein – begleitet das Gasthaus Lamm die Weine vom Weingut Karl Haidle und dem Weingut Herzog von Württemberg mit seinen Speisen. An der Station 3 – Oberhalb der Yburg – schenken drei Weingüter aus: Konzmann, Medinger und Beurer. Den Hunger stillt dort das Team der Gaststätte vom Schützenhaus Stetten. An der Station 4 – Wegkreuz Strümpfelbach – können die Weine vom Weingut Wolfgang Haidle und vom Weingut Eißele verkostet werden. Zum Schnabulieren lässt sich das Team der Vereinsgaststätte Bürgstüble etwas einfallen. Am Samstag wird auf dem Winterweinweg von 16 bis 22 Uhr ausgeschenkt und bewirtet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Weingläser werden jeweils vor Ort verkauft.

Barrierefreier Winterweinweg: Magisches Erlebnis in Stetten

Bewusst verläuft die Route des Winterweinwegs auf asphaltierten, Kinderwagen-, Rollator-und Rollstuhl-tauglichen Wegen, die Entfernungen sind kurz, ein Bummel von einer Station zur anderen kein Problem. Das Veranstaltungsgelände ist ausschließlich zu Fuß begehbar. Empfohlene Startunkte für den Winterweinweg sind die Glockenkelter in Stetten und die Parkplätze am Sportplatz in der Frauenländerstraße. Begleitet von Leuchtobjekten und Feuerschalen wird der Rundgang in der Dämmerung und bei Dunkelheit zu einem „magischen“ Erlebnis.

An den begrenzten Parkmöglichkeiten hat sich auch dieses Jahr nichts geändert. Ein Parkleitsystem ist eingerichtet und verweist auf die Parkplätze Weinstraße, Neuer Friedhof, am Sportplatz, Karl Mauch-Schule und Hirtenstraße.

Weitere Infos zum Winterweinweg gibt es unter www.weinweg.de oder auf facebook.