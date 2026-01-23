Dieses Wochenende in Kernen: Bei diesem Winter-Event kommen Wein- und Wanderfreunde auf ihre Kosten

Am letzten Januar-Wochenende laden die Weingüter und Gastronomen aus Kernen zum Stelldichein rund um die Yburg. Was wo auf dem Wein-Wanderweg geboten ist, lesen Sie hier.
Weinberge haben zu jeder Jahreszeit ein ganz besonderes Flair. Nicht nur in der warmen, sondern auch in der kalten Jahreszeit ist ihre erhabene, landschaftsprägende Reben-Architektur Anziehungspunkt für viele Spaziergänger. Das wissen die Weinmacher in Kernen (Rems-Murr-Kreis) und haben sich schon vor Jahren zusammengetan und den Kulinarischen Weinweg in den Weinbergen von Stetten, mit der Yburg als Mittelpunkt, ins Leben gerufen. Zunächst an Pfingsten und dann als Winteredition am letzten Januar-Wochenende ist er inzwischen Kult. An beiden Terminen tummeln und treffen sich alljährlich Tausende Natur- und Weinfreunde aus Nah und Fern und genießen neben Wein und gastronomischen Angeboten den grandiosen Weitblick ins Remstal.