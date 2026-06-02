Diesel, Benzin, E10: Ein Monat Tankrabatt - Vor allem Diesel ist in Stuttgart günstiger geworden

Seit Anfang Mai gilt der Tankrabatt. Unsere Grafiken zeigen, wie stark die Spritpreise in Stuttgart seitdem gesunken - und wie sehr sich die 12-Uhr-Regel immer noch auswirkt.
Die Spritpreise an Stuttgarter Tankstellen sind seit Einführung des Tankrabatts am 1. Mai insgesamt deutlich gesunken. Insbesondere in den letzten Maiwochen sind E10, Super und vor allem Diesel noch einmal deutlich günstiger geworden als zum Monatsbeginn. Das zeigt eine Auswertung unserer Redaktion von stündlichen Preisen aller Tankstellen im Stadtgebiet.