Dienstvilla am Schloss Solitude: Wohnt hier bald wieder ein Ministerpräsident?

Winfried Kretschmann wollte nie einziehen - die Dienstvilla des Ministerpräsidenten am Schloss Solitude ist seit Jahren an die Firma Trumpf vermietet. Bleibt das so?
„3000 Euro Miete, so plus minus, natürlich kalt, unmöbliert, das ist mir einfach zu teuer für eine Zweitwohnung. Und ich bin Schwäbin!“ Das sagte einst Gerlinde Kretschmann, als sie gefragt wurde, warum sie und ihr Ehemann, der Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nicht in die landeseigene Dienstvilla am Schloss Solitude einziehen. Wurde es spät, übernachtete Kretschmann im Dachgeschoss seines Dienstsitzes auf Stuttgarts Halbhöhe, der Villa Reitzenstein.