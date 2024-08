1 Die Polizei hat am Montagabend in Lenningen einen 29-jährigen Mann festgenommen (Symbolfoto). Foto: /Marius Bulling

In Lenningen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Er soll für eine Serie von Diebstählen verantwortlich sein.











Die Polizei hat am Montagabend in Lenningen einen 29-jährigen Mann festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen eine ganze Serie von Diebstählen aus meist unverschlossenen Fahrzeugen begangen zu haben.