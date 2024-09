1 Ein Mann versucht in Berlin eine Autotür mit einer Metallstange aufzubrechen (gestellte Szene) Foto: dpa/Axel Heimken

Autodiebe schlagen wieder häufiger zu in Deutschland. Es entsteht ein Millionenschaden. In der Bundeshauptstadt ist das Risiko, den Wagen an Langfinger zu verlieren, besonders groß.











Die Zahl der Autodiebstähle in Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Versicherungswirtschaft um fast 20 Prozent gestiegen – am höchsten ist das Risiko in Berlin.