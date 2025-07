Einen 300 Kilogramm schweren Betonmeißel haben bislang unbekannte Täter von einem Baustellengelände in Herrenberg-Oberjesingen (Kreis Böblingen) gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, müsse es zwischen Dienstag, 8 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr zu dem Diebstahl gekommen sein.

Demnach luden die Diebe den Betonmeißel, der zur Montage an einen Bagger vorgesehen sei, mutmaßlich in ein Fahrzeug und transportierten ihn so von der Baustelle weg. Der Wert des Betonmeißels betrage rund 5000 Euro, so die Polizei.

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, und bittet telefonisch unter 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de um Hinweise.