Die Unzerquizbaren: Stefan Raab kündigt neue Quiz-Show mit Elton an

Nach dem Ende von "Du gewinnst hier nicht die Million" hat Stefan Raab ein neues TV-Projekt am Start: In "Die Unzerquizbaren" quizzt er gemeinsam mit seinem ehemaligen Sidekick Elton.
In seiner Samstagabendshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli - Die Show des Manitu" hat TV-Urgestein Stefan Raab (58) ein neues Format mit ihm und seinem ehemaligen "Show-Praktikanten" Elton (54) angekündigt. Im Winter startet bei RTL und vorab auf RTL+ die Quiz-Show "Die Unzerquizbaren". Darin treten "fünf wissensstarke Kandidaten im Studio" gegen das "unbezwingbare Entertainment-Duo" Elton und Raab an, eben "die Unzerquizbaren", wie es in einer Mitteilung von RTL heißt.