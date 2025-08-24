Die Unzerquizbaren: Stefan Raab kündigt neue Quiz-Show mit Elton an

Nach dem Ende von "Du gewinnst hier nicht die Million" hat Stefan Raab ein neues TV-Projekt am Start: In "Die Unzerquizbaren" quizzt er gemeinsam mit seinem ehemaligen Sidekick Elton.

In seiner Samstagabendshow "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli - Die Show des Manitu" hat TV-Urgestein Stefan Raab (58) ein neues Format mit ihm und seinem ehemaligen "Show-Praktikanten" Elton (54) angekündigt. Im Winter startet bei RTL und vorab auf RTL+ die Quiz-Show "Die Unzerquizbaren". Darin treten "fünf wissensstarke Kandidaten im Studio" gegen das "unbezwingbare Entertainment-Duo" Elton und Raab an, eben "die Unzerquizbaren", wie es in einer Mitteilung von RTL heißt.

Das Spielprinzip von "Die Unzerquizbaren"

Die Kandidatinnen und Kandidaten versuchen dabei "Schritt für Schritt mit Wissenspower, Taktik und Nerven aus Stahl sowohl die Gegner ins Wanken zu bringen als auch gleichzeitig das Power-Duo zu besiegen".

Raab selbst erklärt in einem Instagram-Video seines neuen Heimatsenders RTL zum Spielprinzip: Die Spielerinnen und Spieler müssten es in einem Spiel schaffen, "bis ins direkte Duell gegen uns zu kommen", also gegen ihn und Mit-Quizzer Elton.

"Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub' ich, zu Recht 'Die Unzerquizbaren'", sagt Stefan Raab noch zur Besetzung der neuen Quiz-Show, deren genaues Startdatum gegenwärtig noch nicht feststeht.

Gewinnen können die Spieler bei "Die Unzerquizbaren" dann die Summe von 100.000 Euro. Moderiert wird das neue Quiz-Format von Laura Wontorra (36). Die ehemalige "TV total"-Band Heavytones sorgt für die musikalische Untermalung.

TV-Comeback nach zehn Jahren

Stefan Raab hatte sich im vergangenen Jahr nach fast zehn Jahren TV-Auszeit mit einem der spektakulärsten Comebacks aller Zeiten zurückgemeldet. Der frühere "TV total"-Moderator, der in den Jahren zuvor vor allem als Produzent im Hintergrund tätig war, kehrte für einen dritten Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (48) in den Ring zurück.

Mit dem Kampf läutete er seine Rückkehr vor die TV-Kamera ein. Noch am Abend kündigte er "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" an - die Show war ab dem 18. September erstmals bei RTL+ verfügbar. Ab Februar 2025 lief sie auch im linearen Fernsehen.

Zudem suchte Raab im ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest in Basel und trat mit Michael Bully Herbig (57) in "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" auf.

Im Mai verkündete RTL schließlich das Aus für "Du gewinnst hier nicht die Million". "Die jetzige Form - ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend", sagte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, zu DWDL.de.