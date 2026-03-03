Die Türken und die Landtagswahl: Özdemirs schwieriges Verhältnis zu den türkischstämmigen Wählern

Die türkeistämmigen Deutschen bilden eine wichtige Wählerschaft in Baden-Württemberg. Wieso Cem Özdemir es schwer hat, diese Gruppe zu erreichen – und was Erdogan damit zu tun hat.
Man könnte meinen, dass Cem Özdemir ein großes Vorbild für die in Deutschland lebenden türkischstämmigen Menschen sein müsste. Der Sohn türkischer Gastarbeiter, der sich allen Widerständen und gesellschaftlichen Vorbehalten zum Trotz in der Politik über Jahrzehnte durchsetzt und es sogar zum Bundesminister gebracht hat.