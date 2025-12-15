Noch vor wenigen Jahren machten sich viele Beobachter große Sorgen um Fürstin Charlène. Sie war schwer krank, musste sich einer Reha unterziehen und wirkte auch danach bei Terminen oft unglücklich. Doch im ablaufenden Jahr hat sie ihr Lachen offensichtlich endgültig wiedergefunden.
Egal ob bei Solo-Auftritten, an der Seite ihres Mannes Fürst Albert II. (67) oder gemeinsam mit ihren Kindern, bei eleganten Galas oder sportlichen Ereignissen: Wo Fürstin Charlène (47) in den vergangenen Monaten auch auftauchte, wirkte sie im Gegensatz zu früher viel entspannter. Die einstige Profischwimmerin lachte viel und wirkte, ja, richtig glücklich.