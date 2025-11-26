Die Promi-Darts-WM 2026: Calmund und Hummels greifen zum Pfeil

ProSieben lädt zum großen Darts-Spektakel: Am 4. Januar 2026 treten sechs Prominente gemeinsam mit der Darts-Elite in Zweier-Teams gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Reiner Calmund, Cathy Hummels und Joey Kelly. Durch die Sendung führen Christian Düren und Elmar Paulke.

Nur einen Tag nach dem Finale der PDC-Darts-Weltmeisterschaft im legendären Londoner Ally Pally geht der Pfeil-Wahnsinn in Deutschland weiter: ProSieben und Joyn übertragen am Sonntag, dem 4. Januar 2026, um 20:15 Uhr live "Die Promi-Darts-WM". Sechs bekannte Gesichter aus Sport, Showbusiness und TV stellen sich der Herausforderung und bilden gemeinsam mit der Darts-Elite Zweier-Teams. Das Ziel: mit dem begehrten WM-Titel ins neue Jahr starten.

Mit dabei sind Fußballmanager-Ikone Reiner "Calli" Calmund, Moderatorin Cathy Hummels, Torjäger-Legende Ailton und Extremsportler Joey Kelly. Komplettiert wird das Staraufgebot von Moderatorin Gülcan Kamps und TV-Koch Alexander Kumptner.

Moderator Christian Düren und Kommentator Elmar Paulke

Sie alle müssen im klassischen 501-Modus beweisen, was sie draufhaben: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss diese so schnell wie möglich auf exakt Null bringen. Wer dabei die Nerven behält und am Ende das entscheidende Doppelfeld trifft, darf sich Promi-Darts-Weltmeister nennen.

Durch den Abend führt erneut und seit 2019 Moderator Christian Düren, während Darts-Kommentator Elmar Paulke am Mikrofon die Zuschauer mit seiner Expertise versorgt. Paulke gilt als die deutsche Stimme des Darts und begleitet die Sportart seit Jahren mit großer Leidenschaft.

Live aus Bonn

Als Austragungsort dient das Maritim Hotel Bonn, das sich für einen Abend in eine Darts-Arena verwandelt. Fans können das Spektakel nicht nur vor dem Fernseher verfolgen, sondern auch live vor Ort dabei sein - Tickets sind bereits erhältlich.

Die Promi-Darts-WM wird seit 2017 veranstaltet und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des TV-Programms rund um den Jahreswechsel entwickelt. Zuletzt setzte sich im Januar 2025 der Ex-Fußballer und TV-Experte Patrick Owomoyela an der Seite von Darts-Profi Stephen Bunting im Finale durch.