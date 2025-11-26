Die Promi-Darts-WM 2026: Calmund und Hummels greifen zum Pfeil

ProSieben lädt zum großen Darts-Spektakel: Am 4. Januar 2026 treten sechs Prominente gemeinsam mit der Darts-Elite in Zweier-Teams gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Reiner Calmund, Cathy Hummels und Joey Kelly. Durch die Sendung führen Christian Düren und Elmar Paulke.
Nur einen Tag nach dem Finale der PDC-Darts-Weltmeisterschaft im legendären Londoner Ally Pally geht der Pfeil-Wahnsinn in Deutschland weiter: ProSieben und Joyn übertragen am Sonntag, dem 4. Januar 2026, um 20:15 Uhr live "Die Promi-Darts-WM". Sechs bekannte Gesichter aus Sport, Showbusiness und TV stellen sich der Herausforderung und bilden gemeinsam mit der Darts-Elite Zweier-Teams. Das Ziel: mit dem begehrten WM-Titel ins neue Jahr starten.