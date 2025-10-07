Die neuen Zahlen zum Verkauf: So macht sich der CLA bei Mercedes bemerkbar

Der vollelektrische Kompaktwagen CLA gilt als Hoffnungsträger von Mercedes. Nun macht er sich in den Verkaufszahlen des Stuttgarter Autoherstellers bemerkbar.
Der Mercedes CLA hat bei Stuttgart Autobauer spürbare Auswirkungen auf die Absatzzahlen. Vor allem wegen dieses neuen Modells, das als Hoffnungsträger des Konzerns gilt, ist der Absatz reiner E-Fahrzeuge gegenüber dem Vorquartal um 22 Prozent auf 42.600 Autos gestiegen. Für diese Fahrzeuge erhalte man ein „exzellentes Feedback“, erklärte Vertriebschef Mathias Geisen.