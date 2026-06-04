Die legendäre Cap San Diego: Ein Schiff als Museum

In Hamburg hält eine bunte Besatzung von Ehrenamtlichen das Museumsschiff am Laufen – vom Schüler über die frühere Zahnarzthelferin bis zum Kapitän.
Die Cap San Diego ist ein schwimmendes Hamburger Denkmal. Der weiß-rote Frachter aus den 1960er Jahren fuhr früher zwischen Europa und Südamerika. Er transportierte zum Beispiel Autos, Rindfleisch und Kaffee, verrät die heutige Betriebsgesellschaft. Sie betreibt die Cap San Diego inzwischen als Museumsschiff, Hotel, Eventlocation und für Touren in deutschen Gewässern. Die MAN-Hauptmaschine hat mehr als 130.000 Betriebsstunden hinter sich – und läuft und läuft und läuft.