Die legendäre Cap San Diego: Ein Schiff als Museum

In Hamburg hält eine bunte Besatzung von Ehrenamtlichen das Museumsschiff am Laufen – vom Schüler über die frühere Zahnarzthelferin bis zum Kapitän.

Die Cap San Diego ist ein schwimmendes Hamburger Denkmal. Der weiß-rote Frachter aus den 1960er Jahren fuhr früher zwischen Europa und Südamerika. Er transportierte zum Beispiel Autos, Rindfleisch und Kaffee, verrät die heutige Betriebsgesellschaft. Sie betreibt die Cap San Diego inzwischen als Museumsschiff, Hotel, Eventlocation und für Touren in deutschen Gewässern. Die MAN-Hauptmaschine hat mehr als 130.000 Betriebsstunden hinter sich – und läuft und läuft und läuft.

Alle fünf Jahre muss das Schiff zum Tüv Damit das so bleibt, muss die Cap San Diego alle fünf Jahre die sogenannte Klasse, also den Schiffs-Tüv, erneuern und weitere Arbeiten über sich ergehen lassen. 2026 steht dies wieder an. An einem Sonntagabend macht sich das Schiff daher auf den Weg vom Liegeplatz in Hamburg zu einer Werft in Bremerhaven. An Bord haben sich mehrere Dutzend Mitglieder der weitgehend ehrenamtlichen Crew versammelt – die einen Kapitän in Rente ebenso wie einen Schüler aus Baden-Württemberg umfasst.

Gaby Liedtke und Kay Storbeck gehören zur Crew, die die Cap San Diego am Laufen hält. Foto: Phillipp Steiner

An Deck steht kurz vor der Abfahrt Gaby Liedtke, um beim Ablegen zu helfen. Die Hamburgerin mit den dunklen Haaren unter dem weißen Helm hatte früher nichts mit Seefahrt zu tun. Sie lernte Zahnarzthelferin, wurde später Praxismanagerin. Aber vor Jahren fuhr sie mal als Gast auf dem Schiff. Da bemerkte sie einen für die Crew reservierten Tisch. „Und ich hab’ mir geschworen, wenn ich mal Rentnerin bin, dann sitz ich an dem Tisch der Crew.“ Seit zweieinhalb Jahren gehört sie nun wirklich dazu.

Der Kapitän muss natürlich gelernter Seemann sein, obgleich er jetzt in Rente und ebenfalls ehrenamtlich dabei ist: Gerd Sietas fuhr in seiner aktiven Zeit unter anderem Containerschiffe. Bei der Fahrt nach Bremerhaven ist er vor allem auf der Brücke zu finden. Die ist holzgetäfelt und verströmt die Aura einer untergegangenen Epoche. Trotzdem: Was er hier tue, unterscheide sich nicht davon, was er auf modernen Schiffe getan hat, sagt Sietas. Er gibt zum Beispiel immer wieder der Rudergängerin Kommandos. „Das geht per Sprache. Und das geht auch heute noch auf den modernsten Schiffen per Sprache.“

Der Leiter der Maschinenanlage Harald Bube (75) ist früher zur See gefahren Foto: Phillipp Steiner

Eine Rudergängerin ist Laura Nix. Sie trägt wie die meisten Ehrenamtlichen den knallroten Overall mit dem Schiffsnamen in weißen Lettern. Mehrfach auf der Fahrt bedient sie das Ruder. Für die Mittzwanzigerin nichts Besonderes. Sie hat in Rostock-Warnemünde ein Nautik-Studium abgeschlossen, ist monatelang auf einem Container- und einem Kreuzfahrtschiff gefahren und hat das Patent eines Nautischen Wachoffiziers in der Tasche.

Wie für den Kapitän ist auch für Nix das Fahren auf dem schwimmenden Denkmal einerseits nichts besonderes. Einen Steuerstand gebe es schließlich auf jedem Schiff. Mittlerweile hat die Cap San Diego zudem Geräte wie eine elektronische Seekarte nachgerüstet. Was den Frachter auszeichnet, sei „vor allem die alte Tradition, die in diesem Schiff steckt, und das Zusammenspiel von der alten und der jungen Generation der Seefahrer“.

Der Diesel muss von Hand abgeschmiert werden

Harald Bube hat seinen Platz da, wo es laut wird und heiß: Im Maschinenraum. Der Mittsiebziger ist Leitender Ingenieur. Vor Jahrzehnten hat er auf zwei Schwesterschiffen der Cap San Diego gearbeitet. Auf dieser Art Schiffe muss der Maschinenraum anders als auf modernen Fahrzeugen rund um die Uhr besetzt sein. Die Maschinencrew setzt Kommandos wie „Voll voraus“ oder „Langsam zurück“ um, die per Maschinentelegraf von der Brücke kommen. Generell sei hier alles noch Handbetrieb. „Das heißt, die Temperaturen müssen geregelt werden, der Diesel muss abgeschmiert werden. Das hat man auf den neuen Schiffen alles nicht mehr, da hat man eine elektronische Regelung.“

Leitender Ingenieur Bube erklärt das im Bauch des in Hamburg gebauten Schiffes. Er ist überzeugt, dass ein solches Schiff made in Germany nicht mehr den Standard darstellt. „Die neuen Containerschiffe, die halten nicht so lange wie die Cap San Diego.“

Während Bube einer der Erfahrensten an Bord ist, ist Dennis Gsell wohl der Jüngste. Der 16-Jährige leistet hier Bundesfreiwilligendienst, eine Unterbrechung vor dem Abitur. Gsell kommt aus Weinheim an der Bergstraße. Deshalb wohnt er sogar an Bord, wie er auf der Fahrt erzählt. Da kommt er gerade aus dem Maschinenraum, denn Gsell scheint begeistert von allem, was mit dem Antrieb zu tun hat. „Wenn man rückwärtsfahren will, muss man die Maschine umsteuern und den Motor in die andere Richtung wieder anlassen, weil es keinen Rückwärtsgang oder so was gibt“, erklärt er. Der südwestdeutsche Binnenländer spricht über „Einspritzdüsenkühlung“ und „Ölnebeldetektor“, als wäre er schon Jahrzehnte dabei. Die bunte Crew der Cap San Diego – vom Schüler über die Zahnarzthelferin bis zum Kapitän –, sie hält das schwimmende Denkmal am Laufen.

Info

Handelsschiff

Die Cap San Diego ist 1961/62 auf der Deutschen Werft in Hamburg gebaut worden – als eines von sechs Schwesterschiffen. Sie steht unter Denkmalschutz. Der Frachter fuhr früher für die Reederei Hamburg Süd, die mittlerweile im Maersk-Konzern aufgegangen ist, zwischen Europa und Südamerika. Dabei nahm er auch bis zu zwölf Passagiere mit.

Antrieb

Das Schiff ist rund 160 Meter lang. Der MAN-Neun-Zylinder-Schiffsdiesel leistete ursprünglich 11.650 PS, wurde aber inzwischen gedrosselt. Außerdem wird heute Marinediesel statt dem früher üblichen Schweröl verbrannt. Der gemeinnützigen Betriebsgesellschaft zufolge handelt es sich um „das größte seetüchtige zivile Museumsmotorschiff der Welt“.

Tüv

Bei dem alle fünf Jahre anstehenden Werftaufenthalt stehen laut dem Betreiber rund 200 Punkte auf dem Programm. Dazu gehörten die Reinigung des Unterwasserschiffes, das Entrosten von Tanks, die Erneuerung einer Dichtung an der Antriebswelle, der Austausch von Stahlflächen, neue Anstriche und eine Überarbeitung des Ladegeschirrs.