Hella von Sinnen startet ihren ersten eigenen Podcast und hat dabei prominente Unterstützung im Hintergrund: Produziert wird "Gestatten, von Sinnen!" von Re*Play, dem Studio von Raab Entertainment.
Jahrzehntelang war Hella von Sinnen (67) im Fernsehen das, was man eine sichere Bank nennt: laut, schlagfertig, unverwechselbar. An ein eigenes Podcast-Mikrofon wagt sie sich trotzdem erst jetzt. Der Grund ist denkbar bodenständig. "Vorher bin ich keiner Firma begegnet, die mir angeboten hat, ein professionelles Bettchen für einen eigenen Podcast zu bauen", erklärt die Entertainerin ihre späte Premiere im Interview mit spot on news. Gleichzeitig gibt sie ein erfreuliches Update zu ihrem Gesundheitszustand.