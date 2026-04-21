Die Giovanni Zarrella Show: Bühne frei für Sarah Engels vor dem ESC

Wenige Wochen vor dem ESC-Finale in Wien tritt Sarah Engels mit ihrem Titel "Fire" bei Giovanni Zarrella auf. In der ZDF-Musikshow am 25. April live aus Göttingen sind außerdem Stars wie Maite Kelly, Vanessa Mai oder Melanie C zu sehen.
Kurz bevor sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt, legt Sarah Engels (33) noch einen Zwischenstopp im Samstagabendprogramm ein. Die Gewinnerin des deutschen ESC-Vorentscheids wird am 25. April in der "Giovanni Zarrella Show" ihren Titel "Fire" präsentieren. Die ZDF-Sendung startet um 20:15 Uhr live aus der Lokhalle Göttingen, wie der Sender mitteilte.