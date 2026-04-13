Basilikum, Minze oder Petersilie lassen schnell die Köpfe hängen. Mit einem einfachen Trick werden die Blätter wieder frisch. Wer die Kräuter nicht mehr retten kann, macht daraus Butter, Salz oder Saucen. Die besten Tipps.

Es passiert schnell: Das Basilikum im Topf gerade gekauft, und schon lässt es die Blätter hängen. Doch bevor der Bund in den Abfall wandert, gibt es zahlreiche Methoden, um auch welken Blättern neues Leben einzuhauchen oder sie sinnvoll zu verwerten. Das sind die besten Tipps, verwelkte Küchenkräuter wieder auf Vordermann zu bringen.

Schnelle Hilfe durch Kälte und Wasser Für weiche Kräuter wie Petersilie, Koriander, Minze oder Basilikum ist ein Eisbad oft die Rettung. Man füllt eine Schüssel mit eiskaltem Wasser und legt die Kräuter für etwa 15 bis 60 Minuten hinein. Durch die Kälte und die Wasseraufnahme richten sich die Zellen oft wieder auf und die Blätter werden wieder knackig. Alternativ kann man die Stiele frisch anschneiden und die Kräuter wie Blumen in ein Glas mit kaltem Wasser stellen.

Trocknen und Einfrieren

Wenn das Auffrischen nicht mehr ausreicht, bieten sich langfristige Konservierungsmethoden an. Harte Kräuter wie Rosmarin oder Thymian lassen sich hervorragend einfrieren, indem man sie einfach in einen Gefrierbeutel gibt. Eine andere Möglichkeit ist das Trocknen im Ofen bei niedriger Temperatur (ca. 60-70 Grad), bis sie zerbröseln und für die spätere Verwendung in Behälter abgefüllt werden können.

Kräutersalze und aromatisierte Butter

Eine kreative Methode zur Verwertung ist die Herstellung von Kräutersalz. Hierfür werden Rosmarin oder Thymian im Verhältnis 3:4 mit feinem Salz im Mixer zerkleinert. Diese Mischung hält sich im Kühlschrank etwa einen Monat und verfeinert Kartoffelgerichte oder selbstgebackenes Brot. Ebenso lässt sich aus welken Resten eine Kräuterbutter herstellen, die im Kühlschrank für den nächsten Einsatz bereitsteht.

Pürieren und Verfeinern

Schlaffe Kräuter eignen sich hervorragend für Saucen und Dips, bei denen die Textur der Blätter keine Rolle spielt. Sie können direkt in einen Hummus gemischt, zu einem würzigen Chimichurri verarbeitet oder in eine kalte Joghurtsuppe gerührt werden. Auch die Herstellung eines Kräuteröls ist eine gute Option, um das Aroma zu bewahren.

Stiele verwenden!

Oft werden Kräuterstiele fälschlicherweise weggeworfen, dabei steckt in ihnen viel Geschmack. Stiele von Dill oder Estragon können in Essig eingelegt werden, um ein aromatisiertes Dressing zu kreieren. Petersilienstiele lassen sich feingehackt in einer Salzlake einlegen und wie Kapern verwenden, um Gerichten eine frische, würzige Note zu verleihen.