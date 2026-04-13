Basilikum, Minze oder Petersilie lassen schnell die Köpfe hängen. Mit einem einfachen Trick werden die Blätter wieder frisch. Wer die Kräuter nicht mehr retten kann, macht daraus Butter, Salz oder Saucen. Die besten Tipps.
Es passiert schnell: Das Basilikum im Topf gerade gekauft, und schon lässt es die Blätter hängen. Doch bevor der Bund in den Abfall wandert, gibt es zahlreiche Methoden, um auch welken Blättern neues Leben einzuhauchen oder sie sinnvoll zu verwerten. Das sind die besten Tipps, verwelkte Küchenkräuter wieder auf Vordermann zu bringen.