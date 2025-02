1 Fotochallenges sorgen für einmalige Erinnerungsbilder und vernetzen Gäste untereinander. Foto: Shutterstock/Ground Picture

Eine Hochzeitsfeier dauert unter Umständen einen ganzen Tag. Für Abwechslung, den ein oder anderen Lacher sowie neue Bekanntschaften sorgen Hochzeitsspiele. Hier gibt es Inspirationen und Tipps.

Hochzeitsspiele können für Unterhaltung und Abwechslung bei den Gästen sorgen. Manche Spiele bieten die Chance, das Brautpaar noch ein bisschen besser kennenzulernen, andere bringen nach dem Essen Schwung in die Gesellschaft und wieder andere dienen der Vernetzung von Gästen. Doch welche Hochzeitsspiele gibt es, wer plant sie, und wie viele Spiele verträgt ein Hochzeitstag?

Welche sind die besten Hochzeitsspiele?

Von der Reise nach Jerusalem über den Ballontanz bis hin zum Ehetauglichkeitstest - es gibt zahlreiche Hochzeitsspiele, manche traditioneller, andere moderner. Ob Spiele erwünscht sind, und wenn ja, welche, sollte im Voraus mit dem Brautpaar geklärt werden.

Ehetauglichkeitstest: Ist sich das Brautpaar einig?

Beim Ehetauglichkeitstest wird das Brautpaar Rücken an Rücken platziert. Jeder bekommt zwei Gegenstände in die Hand. Einer steht für den Ehemann und der andere für die Ehefrau. Nun werden Fragen gestellt, die das Brautpaar beantworten muss, indem es einen der beiden Gegenstände anhebt. Stimmen die Antworten überein – Punkt fürs Brautpaar – und rosige Aussichten für das Eheleben.

Folgende Fragen können bei diesem Spiel gestellt werden:

Wer braucht länger im Bad?

Wer ist der bessere Koch?

Wer fährt besser Auto?

Wer von euch vergisst Termine oder Verabredungen?

Wer von euch hat den ersten Schritt gemacht?

Wer von euch ist romantischer?

Wer von euch hat meistens das letzte Wort?

Wer behält einen kühlen Kopf?

Wer kann besser einparken?

Wer macht sonntags das Frühstück?

Wer ist pünktlicher?

Wer will mehr Kinder haben?

Wer tratscht länger am Telefon?

Kutscher-Spiel für Bewegung und Lacher

Einfach zu organisieren und lustig für alle Beteiligten und Zuschauer ist das Kutscher-Spiel. Bei diesem Hochzeitsspiel gibt es folgende Rollen:

Zwei Pferde

Kutscher

König

Königin

Vier Räder

Die Teilnehmenden werden entsprechend eines Kutschen-Aufbaus auf Stühlen platziert. Ein Erzähler verliest die Geschichte. Eine Person muss aufstehen, wenn ihre Rolle erwähnt wird. Zusätzlich kann man den Rollen auch eine Geste zuschreiben: beispielsweise könnte die Königin aufstehen und winken, wenn sie erwähnt wird.

Die Geschichte zum Spiel kann auf zahlreichen Internetseiten heruntergeladen werden.

Bettlaken ausschneiden

Ein Klassiker unter den Hochzeitsspielen. Ist das Brautpaar frisch vermählt, wird ein bemaltes Spannbetttuch vor das Paar gehalten. Auf diesem Tuch prangt ein großes Herz, das ausgeschnitten werden muss. Braut und Bräutigam bekommen jeweils eine Schere (noch lustiger wird es mit einer kleinen Nagelschere) in die Hand und müssen um die Wette schneiden. Wer seine Hälfte des Herzens schneller ausgeschnitten hat, "hat die Hosen an". Anschließend kann der Bräutigam die Braut durch die Herzform tragen.

Baumstamm-Sägen als Einstand in der Ehe

Für eine gute Ehe braucht man ein funktionierendes Team aus Ehepartnern, Durchhaltevermögen und etwas Geduld. Diese Tugenden können Braut und Bräutigam am Hochzeitstag bei diesem Spiel beweisen. Das gemeinsame Baumstamm-Sägen symbolisiert die gleichberechtigte gemeinsame Arbeit an der Ehe. Das Paar muss einen gemeinsamen Rhythmus finden, um den Baumstamm zu zersägen. Traditionell wird der Baumstamm nach den Gratulationen im Anschluss an die Trauung zersägt. So überwindet das Paar seine erste Hürde, bevor es ausgelassen feiern darf. Häufig wird Birkenholz gewählt, da es nicht zu hart ist und sich gut sägen lässt. Der symbolische Akt sollte hier überwiegen, denn keine Braut möchte sich im Brautkleid abrackern und ins Schwitzen kommen.

Wie gut kennt das Brautpaar seine Gäste?

Bei diesem Spiel wird die gesamte Hochzeitsgesellschaft einbezogen. Auf großen Karten oder über einen Beamer werden Aussagen gezeigt, die nur das Publikum, nicht aber das Brautpaar, lesen kann. Alle Gäste, auf die eine gezeigte Aussage zutrifft, stehen auf. Nun muss das Brautpaar erraten, was diese Gäste gemeinsam haben. Mögliche Aussagen könnten sein:

Ihr seid verheiratet.

Ihr habt den Bräutigam schon einmal nackt gesehen.

Ihr wart beim Junggesellenabschied dabei.

Ihr seid heute mehr als 100 Kilometer angereist.

Ihr habt in den gleichen Monaten wie das Brautpaar Geburtstag.

Wie viele Spiele sollte man für eine Hochzeit einplanen?

Das hängt von der Dauer der Veranstaltung ab. Beginnt die Feier bereits am frühen Mittag, können über den Tag verteilt mehr Spiele eingeplant werden als bei einer Feier, die erst nachmittags beginnt. Ein Spiel könnte bereits beim Sektempfang gespielt werden. Einige Spiele für Gäste können den ganzen Tag über im Hintergrund laufen. Im Programmblock ab dem Abendessen sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu viele Programmpunkte die Aufmerksamkeit der Gäste fordern. Um das Essen herum werden in der Regel Reden gehalten, die ebenfalls Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Plant man Zeitslots für Spiele ein, sollte man außerdem darauf achten, dass ein Spiel nicht zu lange gespielt wird. Vor allem bei Hochzeitsspielen, in die nicht alle Gäste involviert sind, kann es die Stimmung beeinträchtigen, wenn sie zu lange dauern.

Welche lustigen Hochzeitsspiele gibt es für Gäste?

Einige Hochzeitsspiele werden nur von den Gästen gespielt. Diese dienen in der Regel zur Überbrückung der Zeit, schaffen Abwechslung und bringen Gäste zusammen, die sich noch nicht kennen.

Hochzeitsbingo mit Fotoaufgabe

Mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft Bingo spielen? Das funktioniert – und kann die Gäste zusammenbringen. Einfach ein Bingoraster erstellen und sich Punkte überlegen, die abgehakt werden sollen. Lustige Erinnerungen bleiben, wenn man das Hochzeitsbingo mit Fotoaufgaben verbindet. Aufgaben wie „Finde einen Hochzeitsgast, der einen Hut trägt und mache ein Foto mit ihm“ sorgen für Bewegung, Beschäftigung und dafür, dass sich die Gäste besser kennenlernen.

Hochzeitsspiel mit Wäscheklammern

Bei diesem Spiel werden ebenfalls alle Gäste eingebunden. Es werden eine Menge Wäscheklammern in Umlauf gebracht. Das Ziel ist es, nach Ablauf der Zeit keine Wäscheklammern an sich zu tragen. Bekommt man eine Klammer angehängt, ist es das Ziel, diese schnellstmöglich und unauffällig loszuwerden, indem man sie einem anderen Gast anheftet. Der Gast mit den meisten Wäscheklammern verliert.

Sip and Solve

Eine große Tafel muss her. Auf diese wird ein Kreuzworträtsel gedruckt oder gemalt. Gesucht sind Begriffe, die mit dem Leben des Brautpaars zu tun haben. Fragen wie „Hier arbeitet die Braut“, „In dieser Stadt hat der Bräutigam studiert“ oder „Ort an dem sich das Brautpaar kennengelernt hat“ können hier abgefragt werden. Idealerweise wird das Kreuzworträtsel beim Sektempfang aufgestellt und alle Gäste können es in Zusammenarbeit lösen, während ein Sekt geschlürft wird.

Personalisiertes Hochzeits-Jenga

Jenga kennt vermutlich jeder. Die kleinen Holzklötze, aus denen ein Turm gebaut wird, der nicht einstürzten darf.Das Spiel eignet sich perfekt als kollektives Hochzeitsgeschenk und als Beschäftigung für die Gäste über den Tag hinweg. Jeder Gast kann eine kleine Botschaft oder einen Wunsch für das Brautpaar auf einen Klotz schreiben und damit personalisieren. So entsteht eine schöne und einzigartige Erinnerung an den Hochzeitstag.

Wer organisiert die Spiele auf einer Hochzeit?

In der Regel kommen Gäste mit Vorschlägen für Spiele oder andere Programmpunkte auf die Trauzeugen zu. Diese berücksichtigen die Wünsche und Vorstellungen des Brautpaars und planen die Spiele für den Hochzeitstag ein. Die Gäste übernehmen die Vorbereitung, Organisation und Durchführung des Spiels.