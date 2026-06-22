Duran Duran kommen für mehrere Konzerte nach Deutschland. Schlagzeuger Roger Taylor spricht über die besondere Verbindung zu den deutschen Fans, seine Routine auf Tour und darüber, warum die Band nicht nur von Nostalgie leben will.
Die britische Band Duran Duran kehrt für mehrere Konzerte nach Deutschland zurück. Den Auftakt macht am 26. Juni ein Auftritt in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Im Herbst folgen zwei weitere Shows am 5. Oktober in Hamburg und am 8. Oktober in Köln. Die 1978 gegründete Gruppe zählt zu den einflussreichsten Bands der 1980er-Jahre und hat in ihrer mehr als vier Jahrzehnte langen Karriere über 100 Millionen Tonträger verkauft.