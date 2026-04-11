Diamantene Hochzeit in Herrenberg: Eine sächsisch-englische Liebe in Schwaben

Das Herrenberger Ehepaar Manfred und Jacqueline Glede heiratete 1966. Zwei Jahrzehnte nach Kriegsende war das unter ehemaligen Kriegsgegnern noch eine Seltenheit.
Diamantene Hochzeit feiern an diesem Samstag Manfred und Jacqueline Glede. 42 Jahre war das Ehepaar in Hildrizhausen zuhause. 2024 sind sie in eine seniorengerechte Wohnung in Herrenberg umgezogen und fühlen sich dort mittlerweile so richtig wohl. Geheiratet haben die Jubilare am 11. April 1966 in einer englischen unweit von Manchester.