Dialektoffensive: Kretschmann ehrt Äffle und Pferdle als Dialektbotschafter des Landes

Ministerpräsident Winfried Kretschmann adelte die schwäbischen Kultfiguren offiziell als Dialektbotschafter. Heidenai!
Da sage noch einer, der Schwabe hätte keinen Humor und würde zum Lachen in den Keller gehen. Das tut er nicht. Er geht vielmehr ins Staatsministerium und lässt sich von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bestätigen, dass der Dialekt ein wichtiger Bestandteil der Kulturlandschaft Baden-Württembergs ist. Bei der Gelegenheit feiert er mit einem enthusiastischen „Jetzt-guck-au-do-na!“ die Ehrung der neuen Dialektbotschafter des Landes, bei denen es sich um keine Geringeren handelt als um Äffle und Pferdle. Zwei telegene Kultfiguren, die von hier nicht wegzudenken sind, und die den Dialekt seit mehr als 60 Jahren tierisch gut verkörpern.