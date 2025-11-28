Landesvater als Dialektbotschafter: Kretschmann mit Äffle und Pferdle im Auto

Aus dem Fernsehen sind Äffle und Pferdle, die schwäbelnden Kultfiguren, längst verschwunden. Jetzt tauchen sie beim Ministerpräsidenten auf dem Rücksitz wieder auf.
Normalerweise sitzt Winfried Kretschmann selbst im Fonds, wenn er durchs Ländle zuckelt, und studiert dort, falls ihm nicht schlecht wird, wichtige Unterlagen. Für besondere Kundschaft hat sich der allzeit schwäbelnde Ministerpräsident nun aber selbst ans Steuer gesetzt. Das wissen wir dank eines Kurzfilms, den Kretschmanns Staatskanzlei auf Instagram online gestellt hat.