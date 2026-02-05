Diagnosen aus dem Internet: Kind krank – weiß Google wirklich Rat oder kann das gefährlich werden?

Viele Eltern suchen online nach Diagnosen für ihre kranken Kinder. Doch wie erkennt man seriöse Gesundheitsinformationen im Netz?
Hohes Fieber, starke Kopfschmerzen: Seit zwei Tagen war die kleine Mia krank. Doch sollte man deshalb gleich zum Kinderarzt? Schließlich könnte man sich in der Praxis noch einen weiteren Infekt einfangen – und damit alles noch verschlimmern. So machten sich Mias Eltern zunächst online auf Diagnosesuche: Sie tippten die Symptome bei Google ein – und stießen auf unzählige Ratgeberartikel, Forenbeiträge und Erfahrungsberichte anderer Eltern. Die Diagnosen: widersprüchlich bis beunruhigend – vom harmlosen Infekt bis zur schweren Erkrankung. Der Informationsgehalt: fragwürdig – denn wie sollten die Eltern vertrauenswürdige Inhalte von unseriöser Panikmache unterscheiden?