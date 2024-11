Dia de los Muertos in Stuttgart: Der Tag der Toten zieht etliche Besucher ins Wizemann

21 Der Dia de los Muertos lockte viele Besucher ins Wizemann. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Vor dem Eingang bietet ein Imbissstand Taccos an. Das freundliche Einlass-Personal wird von der Skulptur einer Dame mit grinsendem Totenschädel flankiert: La Catrina ist eine Ikone des Dia de los Muertos. Kreiert von Kupferstecher José Guadalupe Posada gehört sie zum Tag der Toten wie die Ofrenda, der geschmückte Gedächtnisaltar mit Fotos von Verstorbenen, die im Foyer des Wizemann steht. Bereits im 14. Jahr bringen Karla Gallardo und Kraftpaule-Gründer Thorsten Schwämmle das mexikanische Fest nach Stuttgart. Inzwischen ist ein Familiennachmittag mit Kinderprogramm Teil der Veranstaltung. So tummeln sich am Donnerstag vor Einbruch der Dunkelheit Mütter und Kinder mit identischem Totenkopf-Make up, Papas mit Sombrero und Mädchen mit Blumen oder schwarzen Vögeln im Haar in den Räumen des Clubs.