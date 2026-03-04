DFB-Team: VfB-Stürmer Deniz Undav zur Nationalelf? „Muss mich immer rechtfertigen“

Schafft es Deniz Undav zurück ins DFB-Team und zur WM? Die öffentliche Stürmerdiskussion nervt den Stuttgarter. Die kommende Nominierung des Bundestrainers dürfte wegweisend werden.
Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart stört sich an der öffentlichen Debatte über seine mögliche Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss. Ich glaube, ich zeige das auf dem Platz“, sagte der 29-Jährige bei einem Termin des VfB, bei dem Spieler und Trainer in der Stuttgarter Leonhardskirche Essen und Getränke an Bedürftige verteilten. Sein Name falle ihm in der Diskussion um die ideale Sturmbesetzung im DFB-Team zu selten.