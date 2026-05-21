DFB-Pokalfinale in Berlin: 13-Jähriger kommentiert DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart
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Das DFB-Pokalfinale in Berlin ist auf mehreren Kanälen empfangbar. Foto: Tom Weller/dpa

Der Kika setzt beim Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Bayern erneut auf einen Kinderreporter: Der 13-jährige Charlie kommentiert live aus Berlin – nach einem harten Auswahlverfahren.

Der Kinderkanal (Kika) setzt beim DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München am Samstag (20 Uhr) erneut auf einen Kinderreporter. Wie der Sender mitteilte, kommentiert der 13-jährige Charlie aus Leipzig die Partie im Berliner Olympiastadion gemeinsam mit Sportreporter Jan Ole Behrens. Die Übertragung ist über kika.de, die KiKA-App und die ARD-Mediathek abrufbar. Zuvor hatte sich der Nachwuchsreporter laut einer Meldung gegen mehrere hundert Mitbewerber durchgesetzt.

 

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Bereits beim DFB-Pokalfinale der Frauen am vergangenen Donnerstag hatte Kika auf das Konzept gesetzt. Damals kommentierte die zwölfjährige Cleo aus Ravensburg gemeinsam mit Reporter Gari Paubandt den 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in Köln. Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada will der Sender einen Kinderreporter zum Einsatz bringen. So soll der 13-jährige Niklas das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am 14. Juni an der Seite von ARD-Sportreporterin Stephanie Baczyk kommentieren.

 