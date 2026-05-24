Gabriel Zarrella hat mit seinem U-19-Team vom VfB Stuttgart das DFB-Pokalfinale der Junioren gewonnen. Dabei konnte er auf Unterstützung seiner Eltern zählen. Vor allem Mama Jana Ina Zarrella zeigte sich sehr stolz.
Hinter Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (48) liegen emotionale Tage: Sie waren zugegen, als ihr Sohn Gabriel Zarrella (17) am Freitagabend mit seiner Mannschaft den DFB-Pokal der Junioren gewann. Die U19-Mannschaften des VfL Wolfsburgs und des VfB Stuttgarts kickten in Potsdam, die Stuttgarter holten sich den Sieg mit 3:0.