Gabriel Zarrella hat mit seinem U-19-Team vom VfB Stuttgart das DFB-Pokalfinale der Junioren gewonnen. Dabei konnte er auf Unterstützung seiner Eltern zählen. Vor allem Mama Jana Ina Zarrella zeigte sich sehr stolz.

Hinter Jana Ina (49) und Giovanni Zarrella (48) liegen emotionale Tage: Sie waren zugegen, als ihr Sohn Gabriel Zarrella (17) am Freitagabend mit seiner Mannschaft den DFB-Pokal der Junioren gewann. Die U19-Mannschaften des VfL Wolfsburgs und des VfB Stuttgarts kickten in Potsdam, die Stuttgarter holten sich den Sieg mit 3:0.

"Genau diese Tage sind es, die man niemals vergisst" Gabriel Zarrella spielt seit 2024 für den VfB Stuttgart, im Januar hatte der Innenverteidiger aus der U19 seinen Vertrag verlängert. Auf den Rängen jubelten nun auch seine prominenten Eltern mit und Jana Ina Zarrella ließ es sich nicht nehmen, ihren Sohn fest in die Arme zu schließen. "Der erste Pokal ist gewonnen", jubelte die Moderatorin.

In einem Instagram-Posting blickte die "stolze Mutter" dann am Sonntagmittag noch einmal zurück: "Ein sportliches und emotionales Wochenende geht zu Ende. Am Ende besteht das Leben aus Erinnerungen und unvergesslichen Momenten, die für immer im Herzen bleiben. Genau diese Tage sind es, die man niemals vergisst."

Nachdem Finale der Junioren in Potsdam verfolgten die Zarrellas am Samstagabend auch noch das Endspiel um den DFB-Pokal im Olympiastadion Berlin. Dort musste sich der VfB Stuttgart dem FC Bayern München 3:0 geschlagen geben. Jana Ina Zarrella zeigte sich von der Stimmung aber begeistert und schickte einen fairen Glückwunsch an das Gewinnerteam.