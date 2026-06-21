Es war der erste Härtetest bei der WM für die deutsche Elf, es war das wegweisende zweite Gruppenspiel - das die DFB-Elf dramatisch für sich entscheidet. So lief das Spiel.

Er nahm den Ball in der Nachspielzeit mit rechts an, drehte sich, zog mit links ab – mitten rein ins deutsche Glück. Joker Deniz Undav stach für die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste. Und wie! Nicht nur das ekstatisch von Spieler und Stab bejubelte Siegtor zum 2:1 im zweiten WM-Gruppenspiel erzielte der Offensivmann des VfB Stuttgart – vorher hatte er in Toronto nach 68 Minuten schon zum 1:1 getroffen und das deutsche Team damit aus einer extrem kritischen Spielhase befreit.

„Die Jungs von der Bank haben eine super Energie reingebracht, Deniz ist einfach überragend“, sagte Innenverteidiger Jonathan Tah nach dem Schlusspfiff: „Er ist jemand, der sich nicht so sehr von außen ablenken lässt, sondern fokussiert auf seine Aufgabe bleibt. Er pusht das Team, wenn er nicht spielt, in der Halbzeit – und er pusht es, wenn er reinkommt.“

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Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann war voll des Lobes über Undav: „Deniz ist ein Vollblutstürmer, wie er sich wegschleicht bei den Toren, da ist er kurz nicht greifbar - er macht zwei super Tore und erfüllt seine Rolle herausragend gut.“

Mit dem späten Sieg jedenfalls erreichte das Nagelsmann-Team mit nun sechs Punkten aus zwei Partien vorzeitig das Sechzehntelfinale.

Der Bundestrainer hatte gegen die Ivorer am Samstagabend wie erwartet die gleiche Anfangself wie beim 7:1-Auftaktsieg gegen den Fußballzwerg Curacao ins Spiel geschickt. Die Aufgabe war nun eine größere – und die deutsche Elf ging sie zunächst konzentriert und griffig an.

Schlotterbecks Schreckmoment

Nach zehn intensiven Minuten gab es die erste gute Chance. Nach einer längeren Ballbesitzphase flankte Joshua Kimmich aus dem Halbfeld, Stürmer Kai Havertz köpfte auf elf Metern – doch Keeper Yahia Fofana konnte den Aufsetzer parieren. Wenig später gab es einen Schreckmoment und kurzzeitig banges Warten: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck wurde nach einem Zweikampf draußen behandelt, konnte aber weitermachen.

Das tat auch die deutsche Elf – und zwar im Spiel nach vorne. Weiter machte sie Druck und kam in Minute 17 zur nächsten guten Chance. Jamal Musiala zog aus halblinker Position aus 17 Metern ab, der Ball landete knapp neben dem Tor. Schwungvoll war dieser Auftakt, und es ging zunächst so weiter. Felix Nmecha zog nach 20 Minuten von der Strafraumgrenze ab, sein Schuss wurde abgefälscht, knapp drüber.

Schock für die DFB-Elf: Franck Kessié bejubelt sein Tor zum 1:0. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa

Nach der folgenden Ecke war der Ball dann im ivorischen Tor: Aleksandar Pavlovic erzielte den Treffer - der aber nicht gegeben wurde. Der Mittelfeldmann des FC Bayern hatte den Keeper Fofana angerempelt: Foul. Eine vertretbare Entscheidung, auch wenn der spezielle Schutz des Torhüters im Fünfmeterraum längst nicht mehr im Regelbuch steht. Denn Foul ist Foul und bleibt: Foul.

Nach der Trinkpause dann gab es die kalte Dusche für die deutsche Elf. Aus dem Nichts. In der 30. Minute erzielte die Elfenbeinküste das 1:0. Senkrechtstarter Yan Diomande von RB Leipzig setzte sich in seiner ersten starken Szene über die rechte deutsche Seite gegen Kapitän Joshua Kimmich durch, passte nach innen – Linksverteidiger Nathaniel Brown konnte einen Schussversuch noch abblocken, doch Franck Kessié staubte direkt ab.

Wie reagiert das Nagelsmann-Team?

Wie sollte das Nagelsmann-Team auf diesen nach starken ersten 30 Minuten unerwarteten Nackenschlag reagieren? Die Antwort bis zur Pause: nicht gut. Denn nach dem Wirkungstreffer fand die deutsche Mannschaft nicht mehr zu ihrem Spiel aus der ersten halben Stunde, die Präzision fehlte. Und der Gegner, der war mit seiner ohnehin schon robusten Defensive plötzlich nochmal eine Spur härter, bissiger und giftiger unterwegs.

Nach dem Wiederbeginn dann gab es den nächsten Nackenschlag: Innenverteidiger Schlotterbeck konnte nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Antonio Rüdiger ins Spiel – in der die DFB-Elf so weitermachte wie vor der Pause: fahrig war der Auftritt, und er geriet noch schwächer als in der Phase zwischen Gegentor und Pausenpfiff.

Drei Joker sollten nach dieser erschreckenden Anfangsphase in Hälfte zwei die Wende bringen. Die Offensivmänner Deniz Undav und Jamie Leweling vom VfB Stuttgart sowie Nadiem Amiri kamen nach einer Stunde in die Partie. Für sie verließen die schwachen Leroy Sané und Jamal Musiala sowie Pavlovic, der zumindest zu Beginn teilweise überzeugt hatte, das Feld.

Die deutschen Joker jubeln: Nadiem Amiri (li.) und Deniz Undav. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN/afp

Und, was soll man sagen: Die deutschen Joker stachen – und wie! Undav leitete ein, Amiri flankte von rechts, und der durchgestartete Undav, ja Undav gab den Undav in Reinform: Er hatte mal wieder das richtige Torjägernäschen, stand im Zentrum richtig und vollendete aus kurzer Distanz richtig: ins Tor! Das 1:1 in der 68. Minute, war das die Initialzündung?

Erstmal gab es wieder Trinkpause, und damit war der erste Schwung nach dem Ausgleich erstmal dahin. Das DFB-Team war nun präsenter und wacher, das aber zunächst ohne wirklich zwingend zu werden im letzten Drittel des Spielfelds und vor der Gegners Tor. Die Elfenbeinküste hielt weiter mehr als nur dagegen und kam nach dem deutschen 1:1 nicht wirklich aus dem Tritt. Offen war die Partie also in der Schlussphase – konnte noch eine Mannschaft den berühmten späten Wirkungstreffer setzen? Die Antwort zunächst: fast. Nach toller Ablage von Florian Wirtz zog Brown in Minute 89 flach mit links ab, Keeper Fofana parierte glänzend.

Und dann stach der Joker Undav wieder. In der vierten Minute der Nachspielzeit. Was für ein Abend für den Torjäger des VfB Stuttgart – und für die DFB-Elf, die nach der Partie ausgelassen vor der deutschen Kurve jubelte.