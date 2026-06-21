Es war der erste Härtetest bei der WM für die deutsche Elf, es war das wegweisende zweite Gruppenspiel - das die DFB-Elf dramatisch für sich entscheidet. So lief das Spiel.
Er nahm den Ball in der Nachspielzeit mit rechts an, drehte sich, zog mit links ab – mitten rein ins deutsche Glück. Joker Deniz Undav stach für die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste. Und wie! Nicht nur das ekstatisch von Spieler und Stab bejubelte Siegtor zum 2:1 im zweiten WM-Gruppenspiel erzielte der Offensivmann des VfB Stuttgart – vorher hatte er in Toronto nach 68 Minuten schon zum 1:1 getroffen und das deutsche Team damit aus einer extrem kritischen Spielhase befreit.