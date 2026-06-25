DFB-Elf gegen Ecuador: Die Rotation fällt aus – und Undav spricht über seine Rolle

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt, dass er gegen Ecuador vorerst nur die notwendigen Wechsel vornehmen wird.
Da saßen sie nun an ihrem Sehnsuchtsort. Julian Nagelsmann und Deniz Undav einträchtig nebeneinander - der Bundestrainer und der Torjäger, um die es nach den März-Missverständnissen heftige Diskussionen im Vorfeld der Weltmeisterschaft gegeben hatte. Weil der Chef auf den Wirbel um damaligen Siegtorschützen genervt reagiert hatte. Und jetzt läuft das Turnier in Nordamerika und es wird in Fußball-Deutschland erneut über den Angreifer des VfB Stuttgart debattiert. Soll der Superjoker von Anfang an spielen? So lautet seit Tagen die Kernfrage. Für das dritte Gruppenspiel an diesem Donnerstag (22 Uhr/ARD) gegen Ecuador ist sie beantwortet: nein, wird er nicht.