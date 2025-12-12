1 Wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage fliegen an manchen Orten in Deutschland bereits Hasel- und Erlenpollen (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Durch milde Temperaturen fliegen in Teilen Deutschlands bereits Hasel- und Erlenpollen. Entlang des Rheins sind erste Haselkätzchen gereift und können Allergikern Heuschnupfen auslösen.











Wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage fliegen an manchen Orten in Deutschland bereits Hasel- und Erlenpollen. Besonders entlang des Rheins seien bereits erste Haselkätzchen gereift und könnten bei Allergikern für Heuschnupfen sorgen, teilte die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst in Berlin mit. Auch bei einigen Purpurerlen in Berlin habe die Kätzchenreifung bereits eingesetzt.