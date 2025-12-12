Deutschland: Milde Temperaturen: Pollen von Hasel und Purpurerle fliegen örtlich bereits
Wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage fliegen an manchen Orten in Deutschland bereits Hasel- und Erlenpollen (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Durch milde Temperaturen fliegen in Teilen Deutschlands bereits Hasel- und Erlenpollen. Entlang des Rheins sind erste Haselkätzchen gereift und können Allergikern Heuschnupfen auslösen.

Wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage fliegen an manchen Orten in Deutschland bereits Hasel- und Erlenpollen. Besonders entlang des Rheins seien bereits erste Haselkätzchen gereift und könnten bei Allergikern für Heuschnupfen sorgen, teilte die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst in Berlin mit. Auch bei einigen Purpurerlen in Berlin habe die Kätzchenreifung bereits eingesetzt. 

 

Bislang beschränke sich der Pollenflug mehrheitlich auf das nähere Umfeld aufblühender Sträucher oder Bäume, erklärten die Experten. Betroffenen mit Allergien gegen Hasel- und Erlenpollen sollten sich aber insbesondere im äußersten Westen und Südwesten Deutschlands auf erste typische Heuschnupfensymptome einstellen - vor allem, wenn draußen weiterhin deutliche Plusgrade um zehn Grad Celsius herrschten und es längere Zeit trocken sei. 

Die Purpurerle ist eine Kreuzung aus japanischer und kaukasischer Erle. Bei den heimischen Schwarz- und Grauerlen ist laut Stiftung noch keine Reifung zu beobachten. 

 