Deutschland gegen Spanien in Stuttgart: Verkehr, Fanmarsch, Programm – alle Infos rund ums EM-Viertelfinale

1 Die deutschen Fans planen einen Fanmarsch zum Stadion. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Es ist der EM-Höhepunkt aus Stuttgarter Sicht: Am Freitag spielt die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale in der Landeshauptstadt gegen Spanien. Wir haben alle wichtigen Infos rund um das Spiel zusammengefasst.











Viele Fußball-Fans aus Stuttgart und der Region hatten beim Blick auf den Turnierbaum genau darauf gehofft – nun ist es auch so gekommen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt ein zweites Mal bei der Heim-Europameisterschaft in der Stuttgarter Arena. Am Freitagabend trifft die Nagelsmann-Elf an der Mercedesstraße auf den Topfavoriten Spanien. Anpfiff ist um 18 Uhr.