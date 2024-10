Nach Freispruch von Christian B.: Fall Maddie – Staatsanwaltschaft und Nebenklage legen Revision ein

1 Christian B. (l) neben seinem Anwalt Friedrich Fülscher. (Archivbild) Foto: dpa/Michael Matthey

Nach dem Freispruch des deutschen Verdächtigen im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann in einem Vergewaltigungsprozess haben die Staatsanwaltschaft in Braunschweig und die Nebenklage Revision eingelegt. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts in Braunschweig am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Stadt hatte den Schritt bereits nach dem Urteil in der vergangenen Woche angekündigt.