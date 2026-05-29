Deutscher Filmpreis: Collien Fernandes zurück auf dem roten Teppich

Collien Fernandes hat beim Deutschen Filmpreis ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen absolviert. Am roten Teppich sprach sie über digitale Gewalt und äußerte sich hoffnungsvoll mit Blick auf die Zukunft.
Eine Überraschung beim Deutschen Filmpreis: Collien Fernandes (44) hat ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Anzeige gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen absolviert. Die Schauspielerin und Moderatorin erschien in einem weißen ärmellosen Jumpsuit. Dazu kombinierte sie nudefarbene Pumps und eine Clutch.