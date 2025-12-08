Deutscher Favorit geht leer aus: Udo Kiers letztes Projekt für den Golden Globe nominiert

Zwei Wochen nach dem Tod von Udo Kier wurde sein letzter Film "The Secret Agent" bei den Golden Globes nominiert. Während einige Deutsche ebenfalls hoffen dürfen, ging der hochgehandelte Favorit "In die Sonne schauen" leer aus.
Nur zwei Wochen nach dem Tod von Udo Kier (1944-2025) ist sein letztes großes Filmprojekt für einen Golden Globe nominiert worden. Der brasilianische Polit-Thriller "The Secret Agent" (Originaltitel: "O Agente Secreto") hat Chancen auf Preise in den Kategorien "Bester Film - Drama" und "Bester nicht-englischsprachiger Film".