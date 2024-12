1 Vertreter der Deutschen Stiftung Denkmalschutz überreichen die Spende über 100 000 Euro. Foto: Evangelische Kirche Ludwigsburg

Die Friedenskirche in Ludwigsburg erhält eine Großspende über 100 000 Euro zur Renovierung der denkmalgeschützten Walcker-Orgel.











Link kopiert



Die Evangelische Gemeinde der Friedenskirche hat für die Renovierung ihrer Orgel eine Großspende erhalten. Vertreter der Deutschen Stiftung Denkmalschutz waren kürzlich vor Ort in Ludwigsburg und haben in der Friedenskirche einen Fördervertrag in Höhe von 100 000 Euro überreicht.