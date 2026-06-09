Deutsche Fußballer in der MLS: Auch einige Ex-VfB-Profis dabei – diese Deutschen spielen in der MLS

Vor Beginn der WM in Nordamerika blicken wir auf die dortige Major League Soccer. Insgesamt 17 deutsche Fußballer sind hier am Ball – auch einige Ex-Spieler des VfB Stuttgart.
Während sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vorbereitet, sind einige deutsche Spieler längst in Nordamerika heimisch. Insgesamt 16 Profis stehen derzeit bei Vereinen in der dortigen Profiliga Major League Soccer (MLS) unter Vertrag – und wandeln damit auf den Spuren von einstigen Legenden.