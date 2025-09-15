Deutsche Basketballer Europameister: Bayaz stichelt nach EM-Sieg gegen „Döner-Söder“

Nach dem EM-Finalsieg der deutschen Basketballer gratulieren etliche Politiker dem Team. Aufrichtig? Finanzminister Bayaz beschleichen da zumindest bei Markus Söder Zweifel.
Nach dem EM-Sieg der deutschen Basketballer haben etliche Politiker dem Team gratuliert, das den Titel am Sonntag im Finale gegen die Türkei gewinnen konnte. Dabei sät Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz Zweifel daran, ob wirklich alle Gratulanten echte Basketball-Fans sind. Besonders bei Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschleichen den Grünen-Politiker bei dieser Frage Zweifel: „Das ganze Jahr kein Basketball geschaut, am Abend des Finales auf einmal ein Fan“, kommentierte Bayaz Söders Durchhalteparolen auf X.