Deutsche Bahn: DB Cargo will viele Standorte schließen

Der Marktanteil der defizitären Güterbahn ist auf nur noch 32 Prozent abgestürzt. Nun sollen zur Sanierung auch zahlreiche Reparatur-Standorte aufgeben werden.
Die Deutsche Bahn AG verliert im Güterverkehr auf der Schiene rasant an Bedeutung. Der Marktanteil des verlustreichen Staatskonzerns ist im ersten Halbjahr auf nur noch 32,1 Prozent abgestürzt. Ein Jahr zuvor beförderte die DB Cargo AG noch 38,6 Prozent der in Tonnenkilometer berechneten Frachten. Damit hat der Ex-Monopolist in zwölf Monaten mehr als ein Sechstel seines Geschäfts an Wettbewerber auf und jenseits der Schiene abgeben müssen. Intern geplant war, dass bis Ende Juni wenigstens noch 34,2 Prozent Marktanteil gehalten werden.