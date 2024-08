Dank eines Zeugenhinweises kann die Polizei am Samstag in Dettingen/Erms zwei Männer festnehmen. Sie stehen im Verdacht, schweren Bandendiebstahl begangen zu haben. Auch zwei Minderjährige sollen für die Diebstahlsdelikte verantwortlich sein.

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei 23 und 26 Jahre alte Männer. Die beiden wurden am Samstag festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, war einem Zeugen in Dettingen/Erms nahe Reutlingen aufgefallen, dass die Männer seit mehreren Tagen mit einem Auto wegfuhren und bei ihrer abendlichen Rückkehr jeweils in verdächtiger Art und Weise mehrere Taschen in eine offenbar erst seit Kurzem von ihnen genutzte Wohnung brachten. Als die Verdächtigen am Samstagmorgen die Taschen wiederum in ein Fahrzeug mit polnischer Zulassung luden, alarmierte der Zeuge die Polizei.

Bei der anschließenden Überprüfung stießen Polizeibeamte in dem beschriebenen Fahrzeug auf diverse originalverpackte, hochwertige Alkoholika, Elektro- und Baumarktartikel sowie zwei hochwertige Pedelecs mit abmontierten Vorderrädern, die bereits zum Verladen bereitstanden.

Diebesgut im Wert von mindestens 25.000 Euro

Der Gesamtwert der Gegenstände, die als mutmaßliches Diebesgut beschlagnahmt wurden, wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Herkunft der Waren und Fahrräder dauern aktuell noch an.

Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass die beiden Männer zumindest teilweise in Begleitung von einem Jugendlichen und zwei strafunmündigen Kindern überregional für mehrere Diebstahlsdelikte verantwortlich sein dürften.

Auch Minderjährige waren mutmaßlich am Diebstahl beteiligt

Die 23- und 26 Jahre alten Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Reutlingen vorgeführt, der gegen beide Beschuldigte die Untersuchungshaft anordnete.

Ein 14-jähriger Jugendlicher und zwei 13 Jahre alte Kinder wurden in Absprache mit den zuständigen Behörden in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht.