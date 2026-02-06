Die Backnanger Feiertage ohne Straßenfest-Bierkrug? Für viele Besucher des Traditionsfestes undenkbar. Das Trinkgefäß mit seinem jährlich wechselnden Motiv gilt in Backnang (Rems-Murr-Kreis) als Kultobjekt – beliebt, begehrt und für viele ein echtes Sammlerstück. Über Jahrzehnte hinweg prägte Hellmut G. Bomm die Gestaltung dieser Krüge. Nachdem er seine Mitwirkung im vergangenen Jahr beendet hat, war zunächst von Seiten des Rathauses kommuniziert worden, dass es 2026 keinen besonders gestalteten Krug geben werde. Nun folgt die Kehrtwende: Die Stadt Backnang schreibt das Motiv für den Straßenfestkrug in einem offenen Design-Wettbewerb aus. Jede und jeder kann mitmachen.

OB Maximilian Friedrich: „Wir haben sehr aufmerksam zugehört“ Oberbürgermeister Maximilian Friedrich begründet den Kurswechsel mit dem Feedback aus der Bürgerschaft – und mit dem Anspruch, möglichst viele mitzunehmen: „Wir haben sehr aufmerksam zugehört, was uns die Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr gesagt haben. Uns war wichtig, einen Modus zu entwickeln, mit dem möglichst viele Menschen – insbesondere auch die Sammlerinnen und Sammler der Krüge – zufrieden sind“, erklärt er. „Ob es bei einer einmaligen Aktion bleibt, lassen wir bewusst offen. Mein Bauchgefühl sagt mir jedoch, dass sich diese Form der Motivfindung bewähren wird. Ich halte den Ansatz für überzeugend und werde, sollte er sich bewähren, den Gremien eine entsprechende Fortsetzung vorschlagen. Denn der Straßenfest-Krug ist weit mehr als ein Gebrauchsgegenstand: Er ist Erinnerungsstück, Sammlerobjekt und Ausdruck lokaler Identität. Mit dem offenen Design-Wettbewerb verbinden wir Tradition mit neuen Ideen und geben die Gestaltung bewusst in die Hände der Bürgerschaft.“

Jahrzehntelang prägte Hellmut G. Bomm die Krugmotive

Der Straßenfest-Bierkrug ist seit über fünf Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Straßenfestkultur in Backnang. Jahrzehntelang war Hellmut G. Bomm der kreative Kopf hinter den Motiven des Backnanger Straßenfest-Kruges. Nachdem er seine Mitwirkung im vergangenen Jahr beendet hat, öffnet die Stadt Backnang die Gestaltung nun für neue Talente und schreibt den Wettbewerb aus. Die Stadt verbindet damit ausdrücklich zwei Ziele: die Tradition des Krugs weiterzuführen – und zugleich neue Ideen zuzulassen, indem die Gestaltung nicht mehr an eine einzelne Handschrift gebunden ist.

Teilnehmen können alle kreativen Köpfe – unabhängig davon, ob sie professionelle Künstlerinnen und Künstler sind oder Hobbygestalter. Gesucht wird ein Motiv, das den Charakter des Straßenfests und die Verbundenheit zur Stadt Backnang widerspiegelt, erklärt die Rathausspitze. Mit dem Wettbewerb möchte die Stadtverwaltung die Menschen vor Ort aktiv einbinden und gemeinsam die nächste Phase dieser Tradition gestalten.

Nach Ende der Einreichungsfrist wählt die Stadt besonders gelungene Entwürfe aus. Diese werden anschließend öffentlich vorgestellt – die Bürgerinnen und Bürger entscheiden in einer Abstimmung über den Siegerentwurf. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 500 Euro sowie einen Straßenfest-Bierkrug mit dem eigenen Motiv. Daraus trinken kann er spätestes beim Straßenfest, das in diesem Jahr vom 26. bis 29. Juni stattfindet.

Vorgaben: Jahreszahl, Farbpalette und Drucktauglichkeit

Für die Gestaltung des Krugs gibt es klare Anforderungen:

Das Motiv muss unter anderem die Jahreszahl 2026 enthalten.

Es muss auf der vorgegebenen Farbpalette basieren.

Es muss technisch für den Druck auf einem Steinzeugkrug geeignet sein.

Eine dezente Signatur des Künstlers ist möglich.

Teilnehmen dürfen Personen ab 18 Jahren. Minderjährige dürfen mit dem Einverständnis der Eltern mitmachen. Die Einreichung erfolgt digital und ist bis zum 1. März möglich. Jede teilnehmende Person oder jedes Team darf einen Entwurf einreichen.

Infos, Zeitplan und Kontakt

Alle Details zu Teilnahmebedingungen, Einreichungsformat und Zeitplan werden auf der Webseite des Backnanger Straßenfests veröffentlicht, zu finden unter www.backnanger-strassenfest.de.

Kontakt für Rückfragen: Stadtverwaltung Backnang, Kultur- und Sportamt – Festivalbüro, Bahnhofstraße 7, 71522 Backnang, Telefon: 07191/894-616. E-Mail: strassenfest@backnang.de.