Design-Award Focus Open 2025: Stuttgarter Firma gewinnt den Meta-Preis bei renommiertem Design-Award

Holzbaumodule, Sexspielzeuge sowie eine klimaschonende Urne wurden bei dem in Stuttgart präsentierten Designpreis Focus Open 2025 ausgezeichnet. Eine Auswahl der Gewinner.
„Design heißt, Denken und Machen aufeinander zu beziehen. Ästhetik ohne Ethik tendiert zur Täuschung“, hat Otl Aicher gesagt, einer der prägendsten Gestalter, die dieses an gutem Design so reiches Land hervorgebracht hat. Wie wichtig die ethische Dimension eines Produkts heutzutage auch hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Erfolgsaussichten ist, wurde bei der Präsentation des diesjährigen Designpreises Focus Open deutlich.