Stuttgart - Der neue Welttrainer heißt Thomas Tuchel. Er hat seine Wurzeln im bayrischen Schwaben, in Krumbach im Landkreis Günzburg. Er spielte in Württemberg bei den Stuttgarter Kickers und hatte seine erste Trainerstation in der Jugend des VfB Stuttgart. In der Landeshauptstadt hat Tuchel nicht nur sportliche Spuren hinterlassen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: In der Stuttgarter Radio Bar hat Thomas Tuchel einst gejobbt

Er kellnerte zum Beispiel während seines BWL-Studiums im Szeneclub Radio-Bar am Rotebühlplatz und erwarb seine Trainerscheine – die B-Lizenz mit Note 1,1, die A-Lizenz und den Fußballlehrer mit 1,4. Nach der Stuttgarter Zeit zog er als Trainer weiter zum FC Augsburg (Nachwuchsbereich). Beim 1. FSV Mainz 05 begann sein kometenhafter Aufstieg. Über Borussia Dortmund landete er schließlich bei Paris Saint-Germain.

Wichtigster Titel nach wenigen Monaten

Mit dem französischen Hauptstadtklub gewann Tuchel zweimal die französische Meisterschaft sowie je einmal den Pokal und Ligapokal. Im Finale der Champions League 2020 unterlag Tuchel mit Paris dem FC Bayern München. Im Dezember folgte dann die Trennung. Doch nur einen Monat später hatte er bereits einen neuen Verein – und bei dem klappte der große Wurf auf Anhieb. Tuchel führte den FC Chelsea zum Sieg in der Königsklasse 2021.

Nachfolger von Klopp

Diese Leistung bescherte Tuchel nun die nächste Auszeichnung. Der 48-Jährige ist als Fifa-Welttrainer ausgezeichnet worden. Er setzte sich bei der Wahl des Weltverbands gegen den italienischen Europameistercoach Roberto Mancini und Pep Guardiola von Manchester City durch. Tuchel folgt als Welttrainer auf Jürgen Klopp, der die Auszeichnung für seine Erfolge mit dem FC Liverpool in den Jahren 2019 und 2020 erhalten hatte.

