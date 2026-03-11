Der VfB-Gegner FC Porto: Elfmeterkiller und ein Toptalent – aber die Stürmer fallen aus

Der Nationaltorhüter Diogo Costa und der 18-jährige Mittelfeldstratege Rodrigo Mora gehören zu den Säulen des FC Porto. Doch im Sturm haben die Portugiesen Sorgen.
Wenn der VfB an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) in der ausverkauften Stuttgarter MHP-Arena den FC Porto empfängt, dann ist dies mindestens eine Partie auf Augenhöhe. Denn der Tabellenführer der portugiesischen Liga hat die Ligaphase der Europa League als Fünfter abgeschlossen – und besitzt mit dem 36 Jahre jungen Italiener Francesco Farioli einen sehr innovativen Trainer.