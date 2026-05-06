Der verlorene Mann: Harald Krassnitzer zwischen Liebe und Verlust

In "Der verlorene Mann" trifft eine verheiratete Frau auf ihren demenzkranken Ex-Mann - und auf die Frage, was Liebe wirklich bedeutet. Welf Reinhart legt ein bemerkenswertes Spielfilmdebüt vor, frei von Klischee und Kitsch, in dem Harald Krassnitzer abseits des "Tatort"-Kosmos brilliert.
Mit "Der verlorene Mann" gelingt Regisseur Welf Reinhart ein bemerkenswert sensibles und mit eigenem Ton erzähltes Spielfilmdebüt, das sich einem Thema nähert, das im Kino oft zwischen Rührseligkeit und klinischer Distanz pendelt. Im Zentrum steht ein komplexes Dreiecksverhältnis zwischen Hanne (Dagmar Manzel), ihrem Ehemann Bernd (August Zirner) und ihrem demenzkranken Ex-Mann Kurt (Harald Krassnitzer).