Der Traum vom eigenen Hof: Von Stuttgart in die Uckermark – Sieben Freunde finden ihr Glück auf dem Land

Aus unserem Archiv - Sieben Freunde haben sich im Naturpark Uckermärkische Seen einen Rückzugsort geschaffen. Hier finden sie ihr Glück auf dem Land.

„Hier ist Panama“ steht mit schwarzem Filzstift auf einem Holzschild geschrieben, das am Zaun angebracht ist. Dahinter scheint die Sonne auf 8000 Quadratmeter Fläche. Das meiste davon ist Wiese, mit Wildblumen. Nichts ist zu hören außer dem Zirpen von Grillen und hier und da das Zwitschern einer müden Schwalbe, die sich bei 34 Grad im Schatten noch nicht verkrochen hat. Zur Rechten steht ein Bauernhaus aus Backsteinen, zur Linken eine große Scheune, Licht fällt durch ihre großen offenen Tore.

Passiert man die beiden Bauten eröffnet sich ein weites Areal mit Lagerfeuerstelle, Westernbar und Zirkuswagen. An manchen Stellen sind Gras und Korn so hoch gewachsen, dass man problemlos die berühmte Kornfeld-Szene in Ridley Scotts „Gladiator“ nachspielen könnte, in der Feldherr Maximus übers Weizenfeld spaziert und über die Ähren streicht. Nur, dass sich die Szene hier im Naturpark Uckermärkische Seen, zwischen der Stadt Lychen und ihrem Ortsteil Rutenberg abspielen würde, und nicht in der Toskana. Im Übrigen ist dabei nicht die Hand von Maximus-Darsteller Russel Crowe zu sehen, sondern die seines Doubles.

Oh wie schön ist Panama! Der Klassiker von Janosch diente den sieben Freunden als Inspirationsquelle bei der Namensgebung ihres Gemeinschaftshofs. Foto: Petra Xayaphoum

Der Traum vom eigenen Hof in der Uckermark: Wie das Projekt begann

Mit dem Hof, den sie nach dem Sehnsuchtsort in Janoschs berühmten Kinderbüchern „Panama“ benannt haben, haben sich sieben Berliner Freunde einen Traum erfüllt: sich einen Rückzugsort vom Trubel der Großstadt zu schaffen. Einer von ihnen ist Tomek Kaczmarek, Wahl-Berliner aus Stuttgart, tätig für eine Stuttgarter Getränkeagentur. „Ich bin 2020 dazugestoßen“, erinnert er sich. Die sechs anderen Parteien hatten sich bereits gefunden, waren auf der Suche nach einer siebten gewesen und fanden sie in Kaczmarek im erweiterten Freundeskreis.

Vor allem während der Pandemie bewies sich „Panama“ als hervorragender Rückzugsort vor dem Koller der eigenen vier Wände. Alle Parteien hatten bis vor kurzem ihren Hauptwohnsitz in Berlin (eine ist nach Großbritannien ausgewandert), keiner wohnt tatsächlich fest auf dem Hof. „Es ist regelmäßig einer von uns auf dem Hof“, sagt Kaczmarek. „Dass wir es alle gleichzeitig schaffen, ist aber eher selten der Fall.“ Die Kommunikation läuft über einen gemeinsamen Gruppenchat.

In der Scheune kann gearbeitet, gekocht und gefeiert werden. Foto: Petra Xayaphoum

Platz gäbe es dabei genug: Im Haupthaus sind neben einem Bad und einer Küche fünf Zimmer bewohnbar, Camping ist sowieso überall möglich. Die Mitte des Haupthauses wird derzeit noch als Lagerraum genutzt, genauso der Wintergarten. In Zukunft sollen auch die renoviert und auf Vordermann gebracht werden. Doch es gibt so oder so genug offene Projekte auf dem Gemeinschaftshof, täglich tut sich ein Neues auf: „Wenn man will, kann man sich hier den ganzen Tag beschäftigen“, gibt der Geislinger zu, während er eine Leiter hinaufsteigt, um ein neues Licht in der Scheune anzubringen. Kurz davor hat er die 400 Quadratmeter große Scheune aufgeräumt, die Spülmaschine repariert, Pfandflaschen weggebracht, altes Holz verbrannt.

Projekt „Panama“: Scheune, Zirkuswagen, Westernbar – Ein Rückzugsort wächst

Nächstes Jahr wollen seine Partnerin und er auf dem Gelände heiraten. „Bis dahin müssen wir noch viel Kleinarbeit leisten, zusätzliche sanitäre Anlagen bauen und die Scheune etwas weiter ausbauen“, prophezeit er. Die Scheune fungiert als Arbeits-, Koch- und Wohnzimmer von „Panama“. An langen Tischen kann dank Glasfaser-Internet – das es übrigens auf dem ganzen Gelände gibt – gearbeitet werden, es gibt einen Beamer mit Kino-Leinwand, eine Bar sowie eine große offene Küche. Die alten Holztore, die langsam, aber sicher aus den Angeln fallen, sollen bald gegen Tore aus Glas ausgetauscht werden. Ursprünglich gekostet hat der ganze Hof 150.000 Euro, bis das ganze Projekt mit teils maroder Substanz tatsächlich komplett saniert ist, wird es aber eine weitere sechsstellige Summe und viel Zeit benötigen.

Ein Hof – sieben Stimmen: Besonderes Gemeinschaftsmodell in der Uckermark

Organisiert ist die Hofgemeinschaft als eGbR, eine eingetragene Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, was ihnen im Gegensatz zur GbR eine eigene Rechtsfähigkeit gibt, sprich: Sie können Verträge unterzeichnen, klagen, aber auch verklagt werden. Besonders: Die sieben an „Panama“ beteiligten Parteien haben unterschiedlich viel Geld ins Projekt investiert, tragen aber dennoch jeweils eine Stimme bei gemeinsamen Entscheidungen, das ist vertraglich festgesetzt. „Für dieses Modell haben wir uns bewusst entschieden“, erklärt der 39-Jährige. Der Grundgedanke hinter „Panama“ sei freundschaftlich, gemeinschaftlich, sozial – und der solle unabhängig von finanziellem Input erhalten bleiben. „Wir sind eine Familie“, sagt Kaczmarek.

Dank guter Internetverbindung kann auf dem Gemeinschaftshof fantastisch gearbeitet werden. Foto: Petra Xayaphoum

Mit Verwunderung blickt er in Richtung anderer Gemeinschaftshofprojekte, die mit 20 und mehr Parteien organisiert sind. Da ist Uneinigkeit vorprogrammiert. Ein Alptraum, wenn man den Exil-Schwaben fragt.

Kampf für Demokratie: Wie Rutenberg gegen Reichsbürger zusammenhält

Denn außerhalb des Hofzauns gibt es hier schon genug Konfliktpotenzial: Der Gründer der „Reichsbürger“-Gruppe „Königreich Deutschland“, Peter Fitzek, der sich selbst „König“ seines Fantasiestaats nennt und seit Mai dieses Jahres in Untersuchungshaft sitzt, hat intensiv mit dem benachbarten Rutenberg als Standort für sein sogenanntes „Königreich“ geliebäugelt. Wie auch in anderen ostdeutschen Regionen, versuchten er und seine mittlerweile vom Innenministerium verbotene Organisation „Königreich Deutschland“ Ländereien, Häuser und Grundstücke in und rund um Rutenberg aufzukaufen, um dort sein sogenanntes „Königreich“ auszurufen und die Demokratie zu unterwandern.

In dieser Land-Idylle wollte das „Königreich Deutschland“ Fuß fassen – doch sie hatten nicht mit den wehrhaften Bewohnern Rutenbergs gerechnet. Foto: Petra Xayaphoum

Sein demokratiefeindliches Gebaren fand indes bei einigen Dorfbewohnern so viel Anklang, dass sich die anderen gezwungen sahen, dem offen den Kampf anzusagen. Das „Demokratie Bündnis Rutenberg e.V.“, wie es auf zahlreichen Schildern an beteiligten Häusern und Höfen in Rutenberg als bekennendes Statement geschrieben steht, war geboren.

Rutenberg: Gelebte Demokratie zum Anfassen

Die Botschaft in Rutenberg ist klar: Wir wollen keine Reichsbürger in unserem Dorf. Auch dem „Panama“-Zaun sind neben dem Briefkasten klare Positionen auf Schildern zu entnehmen: „Für Vielfalt – Kreuz ohne Haken“ und „Kein Ort für Völkische Siedler“. Der gescheiterte Versuch Fitzeks und seiner Anhänger hat die wehrhaften Dorfbewohner näher zusammengebracht. Wenn man mit Tomek Kaczmarek durchs Dorf läuft, kennt er jeden beim Namen.

Bei einem Backsteinhäuschen macht er Halt. „Das hier haben wir gemeinsam renoviert“, sagt er. Das Alte Feuerwehrhaus dient seitdem dem Demokratie Bündnis als überdachter Ort für Treffen und Kaffeekränzchen. Im September lädt man zum wiederholten Mal zum großen Demokratiefest mit Bühnentalks, Andacht, Live-Musik und Kinderprogramm. Ende September ist ein gemeinsamer Grillabend mit Pflanzentauschbörse geplant. 2024 wurde das Bündnis sogar von der Bundeszentrale für politische Bildung als „Botschafter für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet. Die „Panamaer“ haben sich sicherlich nicht das einfachste Örtchen für ihr Projekt ausgesucht. Aber immerhin eines der nettesten.

Dieser Text ist erstmals am 24. August 2025 erschienen.